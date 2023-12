Kinder- und Jugendbefragung

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Stadtpressesprecherin Lena Hanenberg: Über 1.000 Kinder- und Jugendliche haben an der Befragung der Wallfahrtsstadt Kevelaer im September teilgenommen. Obwohl die inhaltliche Auswertung noch nicht vollständig abgeschlossen sei, lasse die Rücklaufquote bereits auf eine breite Beteiligung schließen, so Hanenberg weiter.

„35 Prozent der angeschriebenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben an der Befragung teilgenommen. Das sind 1.061 junge Menschen zwischen 10 und 20 Jahren – eine enorme Beteiligung!“, freut sich Jugendhilfeplanerin Ina Hahnen. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler ergänzt: „Alle, die mitgemacht haben, können sehr stolz auf sich sein. Die Stadtverwaltung ist es in jedem Fall!“

Bei den 10- bis 15-Jährigen lag die Beteiligungsrate bei fast 40 %, was ein sehr gutes Ergebnis sei. Die Altersgruppe der 16- bis 20-Jährigen zeigte mit rund 30 % ebenfalls eine gute Beteiligung. Vor allem bei den Mädchen war eine hohe Motivation zu erkennen: So liegt die Rücklaufquote bei den weiblichen Teilnehmerinnen der 10- bis 15-Jährigen bei 42 % und bei den 16- bis 20-Jährigen bei 37 %.

80 % der Befragten haben die Frage nach ihrem größten Wunsch beantwortet. Insgesamt sind so über 1.000 Wünsche der Befragten zusammengekommen. Das beauftragte Büro hat diese Antworten in Themengruppen unterteilt. Die Top 3-Themenfelder der Wünsche: Eine „guter Schul-Abschluss bzw. Berufseinstieg“, „Gesundheit und ein langes Leben für sich selbst sowie Familie und Freunde“ und schließlich, ähnlich klingend „ein sorgenfreies Leben für sich und die Liebsten“.

Für jeden ausgefüllten Fragebogen spenden die beiden Institute, die die Befragung durchgeführt haben, 0,50 € für einen bunten „Open Air Kinoabend“ in Kevelaer.

Da die Beteiligung bei mehr als 35 % lag, legen die Institute nochmal 300 € für den Kinoabend oben drauf, sodass insgesamt 830,50 € zusammenkommen. Alle Kinder- und Jugendlichen, die an der Befragung teilgenommen haben, können den Kinoabend kostenfrei besuchen.

„Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für ihre Mühe und ihre Offenheit. Die gesammelten Daten werden weiter sorgfältig ausgewertet, um ein umfassendes Bild der Anliegen und Wünsche der jungen Generation in Kevelaer zu erhalten“, schreibt Lena Hanenberg weiter. Der Abschlussbericht werde voraussichtlich am 5. März im Jugendhilfeausschuss veröffentlicht. „Dann liegt es an uns, mit den Auswertungsergebnissen weiterzuarbeiten und sie als Grundlage für zukünftige Planungen und Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in unserer Stadt zu nutzen“, so Ina Hahnen abschließend.