Kinder stellen Fragen an den Nikolaus

Das KB hat die Möglichkeit, im Exklusivinterview den Nikolaus zu befragen. Rund um den 6. Dezember wird er auch in Kevelaer von zahlreichen Kindern sehnlichst erwartet. Über einen heißen Draht ist es dem KB möglich, ihm vorab Fragen stellen zu können, die er dann auch im gedruckten KB gerne beantworten möchte. Alle Kinder sind eingeladen, uns ihre Fragen bis zum 1. Dezember 2019 zukommen zu lassen ( redaktion@kevelaerer-blatt.de oder über die Facebook-Seite ). Wir werden diese an ihn weiterleiten und freuen uns auf viele interessante Fragen an den hohen Gast.