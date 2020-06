Kinder spielerisch an Sprache heranführen

Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist es oft nicht einfach, sich in einer Schule zurechtzufinden, wenn sie die Sprache der anderen Kinder noch nicht beherrschen. Der Unterricht kann da schnell mal frustrierend sein, wenn alle anderen fleißig ihre Aufgaben erledigen und man selbst nicht weiterkommt, weil die Materialien für deutschsprachige Schüler ausgelegt sind. Vor dieser Herausforderung stehen auch zahlreiche Kinder an der St. Hubertus Grundschule in Kevelaer. Das dortige Lehrerkollegium hat sich in der Vergangenheit mit der Frage beschäftigt, wie man die Schüler mit Migrationshintergrund möglichst gut integrieren und unterstützen kann. Durch eine Förderung der Gelsenwasser Stiftung hat die Schule nun die Möglichkeit, extra Lernmaterialien und Hilfsmittel anzuschaffen, mit denen es den Kindern leichter fallen soll, sich in der deutschen Sprache und unter den Klassenkameraden zurechtzufinden.