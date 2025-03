Kinder sammeln grüne Meilen

Der Kreis Kleve beteiligt sich erstmals an der „Kindermeilen-Kampagne“. Die von der AG Klima des Kreises Kleve begleitete Aktion richtet sich an alle Grundschulen und Kindertagesstätten im Kreisgebiet.

Die Initiative „Kindermeilen“ richtet das Klima-Bündnis, das größte kommunale Netzwerk zum Klimaschutz, europaweit aus. Grundschulen und Kindergärten gestalten eine Aktionswoche, in der die Kinder eingeladen sind mit Spaß in Bewegung zu sein – getreu dem Motto „kleine Klimaschützer unterwegs!“

Ziel ist es, möglichst viele Strecken umweltfreundlich zurückzulegen, und so genannte „grüne Meilen“ zu sammeln. Der Projektzeitraum endet in diesem Jahr am 10. Oktober 2025.

Die „Kindermeilen“ erhalten die Mädchen und Jungen für alle Wege, die sie mit klimafreundlichen Alternativen zum Familien-Auto zurücklegen. Dies kann die Fahrt mit dem Rad zur Schule oder ein Fußweg sein. Doch auch für die Fahrt mit dem Bus oder die Mitfahrgemeinschaft zum Hobby gibt es „Kindermeilen“.

Die Kinder dokumentieren diese Wege gemeinsam in ihrer Klasse oder Kita-Gruppe. Dazu kleben sie entsprechende Sticker mit dem gewählten Fortbewegungsmittel in ein kindgerechtes Sammelalbum ein.

„Ziel der Aktion ist es, dass die Kinder ‚nebenbei‘ mit dem Thema ‚klimafreundliche Mobilität‘ in Kontakt kommen und sie Alternativen zum Auto aufgezeigt bekommen“, sagt Dirtje Derksen von der AG Klima des Kreises Kleve.

Daneben erhalten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, ihre Wünsche und Forderungen an die Klima-Politikerinnen und –Politiker zu richten. Diese selbst gestalteten Plakate mit den Wünschen gibt der Kreis Kleve am Ende der Aktion an das Klima-Bündnis weiter. Das Ergebnis wird im November auf der 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Belém in Brasilien an die Politikerinnen und Politiker vor Ort übergeben.

Landrat Christoph Gerwers lädt alle Kindergarten- und Grundschulkinder sowie deren Eltern ein, im Rahmen der „Kindermeilen-Kampagne“ viele grüne Meilen zu sammeln und damit ein deutliches Zeichen zu geben, dass bereits die Kleinsten ihren Teil zum Klimaschutz beitragen können.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie zur Anmeldung gibt es auf der Webseite des Kreises Kleve www.kreis-kleve.de/kindermeilen. Bei Rückfragen steht die AG Klima allen Interessierten unter E-Mail klima@kreis-kleve.de zur Verfügung.