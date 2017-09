Kinder College startet wieder nach den Herbstferien

„Es war schon sehr beeindruckend zu sehen, dass Grundschüler Ampeln programmieren oder komplexe naturwissenschaftliche – genauer chemische, physikalische und biologische – Zusammenhänge erklären. Außerdem wurden fremdsprachliche Theateraufführungen präsentiert, in denen eindrucksvoll das Erlernte präsentiert wurde. Dass die Kinder dann im chinesischen Restaurant problemlos in der Landessprache ihr Essen bestellen können, verwundert bei diesen Ergebnissen kaum“, berichtet Dr. Thorsten Kattelans, Leiter des Kinder College, wenn er von der Abschlussveranstaltung im vergangenen Juni schwärmt. „Wir freuen uns mit unserem gesamten Team sehr, dass wir die begabungsfördernde Maßnahme für den Kreis Kleve fortsetzen dürfen. Das Angebot richtet sich an besonders begabte und interessierte Grundschülerinnen und -schüler aus den dritten und vierten Klassen“, ergänzt er.

Das Fächerangebot, aus dem die Wissbegierigen wählen können, besteht aus Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik sowie Chinesisch, Englisch, Kunst und Niederländisch. Die Kinder wählen den Bereich aus, an dem sie teilnehmen möchten. Die Kurse sind so konzipiert, dass die wissenschaftlichen Inhalte kindgerecht und projektartig bearbeitet werden. „ Das hierbei professionell und auf hohem Niveau gearbeitet wird, ist für uns selbstverständlich und wurde uns in den vergangenen Jahren immer wieder durch unsere Evaluationen bestätigt“, erklärt Dr. Kattelans. Aufgrund der verschiedenen Fachrichtungen können die Kinder, ausgerichtet an ihren eigenen Interessen, mit ihren unterschiedlichen Begabungen, gefördert werden und es ist für jeden „Geschmack“ etwas dabei. Er unterstreicht: „Es wird mit dem Kinder College eine wichtige Säule der Begabungsförderung für den Kreis Kleve realisiert, die landesweit einmalig ist.“

Das neunte Studienjahr im Kinder College ist nun vorbereitet: Im September können sich die besonders begabten und interessierten Grundschülerinnen und Grundschüler für die Teilnahme am Kinder College bewerben. Sie wählen dazu aus dem Kursangebot ihre persönlichen Favoriten und nennen diese als Erst-, Zweit- und Drittwunsch. Des Weiteren reichen sie neben einer kurzen Beschreibung, warum sie am Kinder College teilnehmen möchten, ihr letztes Schulzeugnis ein.

Nach den Herbstferien, am 18.11.2017 um 9.00 Uhr, startet dann das neunte Studienjahr mit der Auftaktveranstaltung in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch.