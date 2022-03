Schüler*innen der St. Franziskus Grundschule in Twisteden spendeten für die Ukraine Kinder bastelten Friedenstauben und verkauften Muffins

Diakon Daniel Kotara (hinten links) nahm die Spende für die Ukraine von den Schüler*innen der St. Franziskus Grundschule und von Willi Paeßens (hinten rechts) vom Förderverein entgegen. Foto: eg

Wie es funktioniert, ganz unkompliziert und in gemeinschaftlicher Aktion zu helfen, bewiesen nun auch die Schüler*innen der St. Franziskus Grundschule in Twisteden. Sie organisierten einen Muffinverkauf zugunsten der Menschen in der Ukraine. Damit setzten sie eine gemeinsame Idee mit der St. Antonius Grundschule in Kevelaer um, die eine solche Aktion bereits kurze Zeit vorher gestartet hatte (das KB berichtete).

„Das hilft den Kindern unheimlich, mit so einer Situation klarzukommen, indem sie helfen können“, sagt Schulleiterin Tanja Kocken zur Spendenaktion. Für die Grundschulkinder sei die Situation natürlich viel schwerer zu greifen als für ältere Schüler*innen. Durch solche Hilfsaktionen sei es dennoch möglich, ihnen die Situation in einem geeigneten Rahmen näherzubringen.

Dieser Rahmen bestand in Twisteden nicht nur aus einem Muffinverkauf in der vergangenen Woche, sondern auch aus einer weiteren Aktion. Denn die Kinder bastelten in den vergangenen Tagen eigene „Friedenstauben“, die unter anderem in der Volksbank, im Dorfladen und in der Bücherei in Twisteden ausgelegt wurden. Dort konnten sich die Bürger*innen gegen eine Spende eine solche Taube mitnehmen.

Förderverein rundet auf

Die Unterstützung aus dem Dorf, aus der Elternschaft und …