Azubimarketing kann richtig Spaß machen! Das beweist die aktive Ausbildungsmesse „Jobkick Niederrhein“, die 2024 erstmalig in Geldern stattfand. Jetzt steht der Termin für die zweite Auflage fest: Am 26. November wird im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus gekickt.

Ab sofort können engagierte Firmen aus der Region ihre Teilnahme anmelden und Teil des außergewöhnlichen Events werden. Unter dem Motto „Kickern, connecten, Azubi finden“ verspricht Jobkick-Niederrhein nicht nur spannende Matches in charmanter Atmosphäre, sondern vor allem unkomplizierten Kontakt zu potenziellen künftigen Auszubildenden auf Augenhöhe und wertvollen Austausch mit Lehrkräften, Eltern und anderen Unternehmen.

„Das Thema Fachkräftesicherung spielt für alle Unternehmen in der Region eine zentrale Rolle, dabei ist der Nachwuchs von besonderer Bedeutung. Mit unserer Jobkick-Serie machen wir den Unternehmen der Region ein innovatives Angebot für das Azubimarketing“, erklärt Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Kevelaer ist zweiter Veranstaltungsort der vier Events umfassenden Jobkick-Serie, die in allen Kommunen der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La) einmal Station macht. Nach Geldern 2024 folgt jetzt Kevelaer und schließlich bis 2027 noch Straelen und Nettetal.

Zur Fach- und Arbeitskräftesicherung beizutragen, ist eines der zentralen Ziele der LEADER-Region, die das Projekt gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen von Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer entwickelt hat und umsetzt. Das Projekt wird dank der LEADER-Förderung der EU und des Landes NRW möglich. Partner für die Umsetzung des Projektes sind die Agenturen Pottlike Media und Wunschkonzert Studios.

„Ganz besonders möchten wir mit Jobkick Niederrhein die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus unseren vier Lei.La-Kommunen in ihrem Azubimarketing unterstützen und ihnen einen attraktiven Rahmen bieten, sich zu präsentieren“, erklärt Ute Neu, Geschäftsführerin der LEADER-Region. Der große Vorteil für die teilnehmenden Unternehmen: „Jobkick schafft Sichtbarkeit!“

Wer das erste Jobkick-Event 2024 in Geldern erlebt hat, wird es wissen: Das Gesamtkonzept ist ein Angebot mit Mehrwert. Neben den wertvollen, direkten Kontakten zu ausbildungs- und praktikumsplatzsuchenden jungen Menschen beim Event schafft Jobkick Niederrhein auch vor und nachher Sichtbarkeit in der Zielgruppe und darüber hinaus. So wurden die produzierten Unternehmensvideo unter anderem im Unterricht angesehen und über den Kreis der am Event teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hinaus häufig geklickt.

Die Anmeldephase für die Unternehmen startet jetzt und läuft bis Juli. „Mit jedem teilnehmenden Unternehmen produzieren wir ein persönliches Vorstellungsvideos für die Jobkick-Plattform, über die sich später Ausbildungsplatzsuchende für das Event informieren und registrieren können“, erklärt Yannik Meisel (Wunschkonzert Studios) und ergänzt: „Die Videos können später auch individuell auf eigenen Social-Media-Kanälen eingesetzt werden, um Azubis zu gewinnen und auf die Jobkick-Veranstaltung aufmerksam zu machen.“

„Präsenz und Engagement zeigen, ansprechbar sein, dabei sein. Das alles sind wichtige Faktoren, um von den Menschen in der Region als spannender Arbeitgeber wahrgenommen zu werden“, ist Antonia Cox, Gründerin von Pottburri und Geschäftsführerin von Pottlike Media, überzeugt. Ausbildungsplatzsuchende sind von überall her zum Event eingeladen. In westdeutschen Bundesländern waren pendelnde Azubis laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Jahr 2019 durchschnittlich 33 Kilometer unterwegs. Rund 60 Prozent der Auszubildenden pendeln über Gemeindegrenzen hinweg.

Unter anderem werden alle Schulen der Region nach den Sommerferien aktiv zur Teilnahme am Event eingeladen. Dabei werden auch Eltern gezielt zur gemeinsamen Teilnahme mit ihren Kindern motiviert.

Um neben den direkten Kontakten mit den Fachkräften von morgen auch den Austausch der regionalen Unternehmen über Branchengrenzen hinweg zu stärken, wird es am Vorabend des Kickerevents wieder einen Impuls- und Netzwerkabend für die beteiligten Unternehmen geben. Denn klar ist: Die in Bezug auf Fachkräfte und künftige Auszubildende konkurrierenden Unternehmen gestalten gemeinsam aktiv den attraktiven Lebens- und Arbeitsstandort Niederrhein mit.

Informationen und Anmeldung zum Event findet man auf www.jobkick.app.