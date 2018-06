Fußball-Sommer-Camp in Kapellen-Hamb vom 6. bis 9. August

In den Sommerferien gastiert die Fußballschule Grenzland zum ersten Mal auf der Anlage des SV Arminia Kapellen-Hamb in Geldern. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren werden im Rahmen des viertägigen Camps (6. bis 9. August) täglich von 10 bis 15 Uhr von Coaches aus Nachwuchsleistungszentren deutscher Bundesligisten, sowie niederländischer Proficlubs, DFB-Stützpunkttrainern und ausgewählten Ex-Profis trainiert.

Zwischen den zweistündigen Trainingseinheiten am Vormittag und Nachmittag erhalten die Kids ein warmes Sportler-Mittagessen, sowie isotonische Getränke. Zudem erhält jedes Kind eine eigene Camp-Trinkflasche. In den Pausen können die Kids ihre fußballerischen Fähigkeiten in lehrreichen und spaßbringenden Spielformen üben und sich im Fussballquiz beweisen.

Neben einer von allen Trainern unterschriebenen Teilnahme-Urkunde und Rabattgutscheinen für den niederländischen Freizeitpark Toverland darf sich jedes teilnehmende Kind über ein tolles Camp-Trikot freuen. Darüber hinaus haben alle Kids im Rahmen des Camps die Möglichkeit ihre Schussgeschwindigkeit zu messen. Die Sieger in den jeweiligen altersgerecht aufgeteilten Gruppen werden mit Medaillen geehrt. Am vierten und somit letzten Camptag findet nach dem Mittagessen ein großes Abschlussturnier statt.

Die Teilnahmekosten für das Sommercamp in Kapellen-Hamb betragen 109 Euro. Anmeldungen sind unter: www.fussballschule-grenzland.de möglich.