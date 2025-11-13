St. Martin Kicken für den Martinszug

/ von Verena Pichmann

Foto: Walther Faltsysteme

Am vergangenen Freitag fand in der Dreifachturnhalle das alljährliche Fußballturnier zur Finanzierung des Sankt-Martins-Zuges statt. Der Eintritt war mit 1,50 Euro für Erwachsene und 0,50 Euro für Kinder ein echtes

Schnäppchen. Auch die Preise für Getränke, die leckeren Pöfferkes, Würstchen und Co. waren einladend und so wurde die Halle richtig voll. Viele wollten ihre Kolleginnen und Kollegen oder Familienmitglieder spielen sehen oder einfach nur ein bisschen Geld in die Kasse des Martinskomitees spülen. Die zehn antretenden Mannschaften waren hochmotiviert. ABS schickte diesmal direkt zwei Teams ins Rennen und war auch auf der Tribüne nicht zu überhören. Außerdem vertreten waren die Volksbank, auch Sponsor der Veranstaltung, die Sparkasse, Debeka, Walther Faltsysteme, EPS GmbH, eine Gastmannschaft aus Straelen, die KSV Allstars und die ebenfalls lautstark angefeuerten Lehrer.

Auf dem Platz wurde sich nichts geschenkt, wie man so schön sagt. Wer langweilige Spiele müder Anzugträger erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Alle Mannschaften zeigten vollen Einsatz, um den Wanderpokal für ihr Team mit nach Hause nehmen. Bis zu den Halbfinals sah es so aus, als würden die Lehrer und die KSV Allstars das Rennen unter si…