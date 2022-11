KIA Picanto auf Parkplatz beschädigt

Am Sonntag (30. Oktober 2022) kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht in Kevelaer. Dabei wurde die Stoßstange eines grauen KIA Picanto, welcher auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Bury St. Edmunds-Straße abgestellt war, eingedrückt. Das Fahrzeug des 88-jährigen Halters wies zudem parallel verlaufende Kratzer an der Stoßstange auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250.