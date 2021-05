KFZ-Durchgangsverkehr abstellen

Mitte Juni 2019 haben Vertreter des Fahrradclubs ADFC im Gespräch mit Herrn Holla und auf der Grundlage einer gewissenhaft ausgearbeiteten Dokumentation wichtige Impulse einzubringen versucht. Weniger die Ausgestaltung des Platzes selber ist unser Schwerpunkt gewesen, sondern die substantielle Verbesserung der verkehrlichen Situation. Kerngedanke ist gewesen, dass alle Anlieger im Planungsgebiet – vom Fahrradgeschäft in der Annastraße über das Niederrheinmuseum bis hin zu den Geschäften in der Busmannstraße weiterhin sehr gut mit allen erforderlichen Fahrzeugen erreichbar bleiben, dass aber der gravierend-negative KFZ-Durchgangsverkehr abgestellt wird. Mit einer Sperrung der Durchfahrt für KFZ zwischen den Bäckereien „Stinges“ und „Kamps“ sowie einer weiteren, später in allen fünf Planungsszenarien verankerten im Bereich des „Antik-Cafes“ wäre dieser Effekt mit geringstem Aufwand erreicht worden. Sinnvollerweise hätte man auch das Durchfahren in der Annastraße im Bereich der Apotheke unterbinden können. Somit wäre der KFZ-Verkehr reinweg auf die Fahrten der Anlieger reduziert worden.

Die Annastraße sollte dem Konzept zufolge besonders für Fußgänger und Radfahrer eine durchgreifende Verbesserung erfahren, die Busmann- und die Hauptstraße als Bindeglied verknüpfen. Ebenso sollte die zur stark befahrenen und zugeparkten Strecke verkommene Busmannstraße endlich zu einem schönen Stück Innenstadt entwickelt werden, wo Verweilen und Einkaufen (im Gegensatz zur heutigen Situation) Freude bereitet. Es ist schon sehr enttäuschend verfolgen zu müssen, dass mit einigen Unterschriften (hinterlegt bei den geschäftstüchtigen Apotheken) wesentliche Chancen, in der Innenstadt endlich wieder Leben einkehren zu lassen, vertan werden. Die erheblichen Defizite einer Stadtplanung von vorgestern werden auch weiterhin dafür sorgen, dass die Qualität und Attraktivität des Stadtzentrums für Bewohner, Gäste und Pilger deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben werden.“

Eckehard Lüdke

1. Vorsitzender ADFC

Kreisverband Kleve e.V.