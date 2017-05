KFD war „Mit Maria unterwegs“

Eine Kopie des Kevelaerer Gnadenbildes der Consolatrix Affliktorum geht im Jubiläumsjahr von Haus zu Haus. Da lag es für die KFD der Mariengemeinde nahe, das Bild zur ihrer Maiandacht mit auf den Weg zu nehmen. Im Marienlob wurde das Gnadenbild in der Kerzenkapelle von vielen Frauen in Empfang genommen. Am nächsten Tag starteten fast 40 Frauen mit Fahrrädern oder Autos. In ihrer Mitte das Bildnis der Madonna, wohlgeschützt in einer Ledertasche am Lenker eines Rades. Ziel der Fahrt und Ort der Andacht war die Schlosskapelle in Wissen. Dort war Mitte und Thema der Maiandacht die „Mutter Gottes – Maria als Frau“. Nach dem Segen durch den Präses Pastor Lohmann und einem Gruppenbild vor der Schlosskapelle ging es dann weiter in Richtung Weeze.Dort wurde die Gruppe mit Glockengeläut empfangen und von Pastor Niesmann vor der Kirche begrüßt. Nach einem Gebet und einem Lied stärkten sich alle vor der Rückfahrt im Pfarrheim mit Kaffee und Kuchen. Am nächsten Abend brachten die Frauen der KFD St. Marien Kevelaer das Bild im Rahmen des Marienlobes wieder zurück.