KeveLama-Produkte für die Schultüte

Der erste Schultag ist für viele Kinder ein wichtiger Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Zwischen Stiften, Stundenplan und Schulranzen stellt sich auch die Frage: Was kommt in die Schultüte? Kevelaer Marketing bietet zum Schulbeginn eine Auswahl an „KeveLama“-Produkten an.

Kleine Dinge mit großer Wirkung: Für die ersten Schreibversuche eignet sich der „KeveLama“-Bleistift. Ergänzt wird er durch den passenden Radiergummi. Beide Produkte sind für jeweils 1,50 Euro erhältlich. Für die Organisation an der Pinnwand sorgt ein „KeveLama“-Magnet.

Der Magnet hält Notizen, Stundenpläne oder Erinnerungen gut sichtbar fest. Der Preis liegt bei 2 Euro. Ein ausgewogenes Frühstück gehört zum Start in den Schulmorgen dazu. Das grüne „KeveLama“-Frühstücksbrettchen bietet Platz für Brot,

Obst oder kleine Snacks und ist für 6,90 Euro erhältlich. Das „KeveLama“-Stofftier ist ein treuer Begleiter im Alltag. Es spendet Trost, lädt zum Kuscheln ein oder begleitet beim Spielen. Der Preis liegt bei 34,90 Euro. Beim Kauf gibt es passend zum Schulstart eine Packung Kreide kostenlos dazu.

Die Artikel sind im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.