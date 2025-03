Kevelaerer Windlicht

Das Windlicht ist ein einzigartiges und dekoratives Souvenir, das die besondere Atmosphäre der Wallfahrtsstadt einfängt. Es erinnert an die magische Stimmung von „Kevelaer im Licht“, das am 21. und 22. März 2025 in der Kevelaerer Innenstadt stattfindet.

Wer sich von der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung inspirieren lassen möchte, kann sich das einzigartige Souvenir zulegen und sein Zuhause in ein stimmungsvolles Licht tauchen.

Ein Stück Kevelaer für zu Hause

Das filigrane Windlicht mit Kevelaer-Silhouette ist nicht nur ein dekoratives Highlight, sondern auch ein schönes Andenken an die traditionsreiche Stadt. Ob als Geschenk oder für den eigenen Wohnraum – der Fan-Artikel verbindet modernes Design mit lokalem Charme.

Das Produkt ist eine exklusive Sonderedition des Unternehmens „Butzon & Bercker“ und für 5,90 Euro erhältlich. Dieser Artikel sowie zahlreiche andere Kevelaer-Souvenirs können im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erworben werden.

„Kevelaer im Licht“

Am 21. und 22. März 2025 erwartet die Besucher ein spektakuläres Lichterlebnis. Von 18 bis 22 Uhr verzaubern beeindruckende Illuminationen, eine 3D-Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche und Live-Musik die Kevelaerer Innenstadt.

Neben einem vielfältigen kulinarischen Angebot dürfen sich die Besucher des Events auch auf ein verlängertes Shoppingerlebnis freuen.