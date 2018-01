Kevelaer / Los Angeles. Mehr als 60 Nationen, die mit ihren jeweiligen Länderteams teilnehmen, eine große gemeinsame Eröffnungsveranstaltung, sechs Wettbewerbe mit etlichen Einzeldisziplinen, Bronze-, Silber- und Goldmedaillen zuhauf, eine große Abschlussshow – nicht von ungefähr werden die „World Championships of Performig Arts“ (WCOPA, übersetzt die Weltmeisterschaften der darstellenden Künste) auch gerne als die „Olympischen Spiele“ der Darsteller bezeichnet. Ein Kevelaerer hat zwei Mal an diesem jährlich in Los Angeles stattfindenden Spektakel teilgenommen und stellt jetzt das Team Deutschland zusammen.