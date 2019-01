Kevelaerer Volleyballer mit Sieg und Niederlage

Am jüngsten Spieltag mussten auch die KSV-Volleyballer wieder ran. Den Anfang machte dabei die Zweitvertretung in der Bezirksliga. In einem vorgezogenen Spiel konnte der KSV II am vergangenen Donnerstag, 24. Januar, in eigener Halle drei Punkte einfahren. In dem Lokalderby gegen die SV Bedburg-Hau II gewann die von Nicole Joosten betreute Mannschaft ungefährdet mit 3:1 (25:21, 25:17, 22:25, 25:20).

Insbesondere Grzegorz Pytlik brachte Sicherheit in die Aktionen der Mannschaft. In den Sätzen eins, zwei und vier war der KSV Herr der Lage und kontrollierte das Spiel. Eigentlich hätte auch ein 3:0 rausspringen können, aber im dritten Satz leistete die Mannschaft sich beim Stand von 22:22 ein paar Unkonzentriertheiten zu viel. Positiv wirkte das Auftreten im Folgesatz, welcher wieder eine sichere Angelegenheit für die Kevelaerer Männer war. Für den KSV II spielten: Chumber, Hünnekes, Janßen, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters, Pytlik, Reuters.

Zusätzlich zu diesem Sieg darf sich die Mannschaft auch über die vollen drei Punkte im Spiel gegen Düsseldorf freuen. Da Düsseldorf im vorherigen Spiel gegen den KSV II einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte, wird aus dem 3:2-Erfolg ein 3:0. In der Tabelle klettert die Mannschaft nun auf den vierten Platz.

Die nächste Begegnung in der Bezirksliga steht für den KSV II am Samstag, 2. Februar, um 16.15 Uhr in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers an. Gegner ist dann die zweite Mannschaft vom Verberger TV.

Erste Mannschaft mit zu vielen Fehlern

Für die 1. Mannschaft der Kevelaerer ging es am Samstag, 26. Januar, weiter, ebenfalls in eigener Halle. Auch im zweiten Spiel des Jahres setzte es eine Niederlage in der Verbandsliga. Konnte die vorherige 2:3-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Verberg mit einem Punktgewinn noch als kleiner Erfolg gewertet werden, schmerzt das 1:3 (22:25, 23:25, 25:18, 24:26) gegen die Spielgemeinschaft aus Duisburg doch mehr. Vor vielen Zuschauern vermochte es der KSV nicht, an die letzten sehr guten Leistungen anzuknüpfen. Dabei waren die Vorzeichen gar nicht mal so schlecht.

Der eigentlich als verletzt gemeldete Alessandro Nobbers konnte doch spielen, und mit Florian Reschke stand erstmals auch ein Libero zur Verfügung. So trat der KSV in Bestbesetzung an. Einzig Kapitän Marcel Thyssen wurde anfangs aufgrund einer leichten Oberschenkelzerrung geschont.

Das Spiel selbst war dann von Höhen und Tiefen geprägt. In Satz eins kam das Tief zum Ende des ausgeglichenen Satzes. Beim Stand von 22:22 unterliefen dem KSV drei einfache Fehler und der Satz war weg. Im zweiten Satz kam diese Phase früher und die SG FSD/Rumeln konnte zwischenzeitlich auf 14:7 davonziehen. Der KSV kam zwar nochmals heran, konnte die Wende aber nicht schaffen. Nach dem 23:25 hieß es nun schon 0:2 nach Sätzen.

Auch Satz drei begann nicht verheißungsvoll. Aber nach 5:8 und der Einwechslung von Marcel Thyssen konnte der KSV auf 9:9 ausgleichen. Das Spiel des KSV war nun so, wie die Fans es aus den letzten Spielen kannten. Tolle Abwehraktionen wurden durch konsequenten Angriff und Block belohnt. In dieser Phase hatte die Duisburger kaum eine Chance und der Satz ging mit 25:18 an die Kevelaerer.

Die Zuschauer sahen den KSV jetzt vorne und wollten die Mannschaft im Tie-Break sehen. Der KSV machte weiter, und beim Stand von 21:16 lagen die Vorteile klar auf Seiten der Kevelaerer.

Doch leider passierten der Mannschaft nun, wie in den ersten Sätzen, wieder viele leichte Fehler – in diesem Fall zu viele. Beim Stand von 23:24 hatte Duisburg den ersten Matchball. Der KSV konnte noch mal kurz dagegen halten, doch mit dem zweiten Matchball machte die SG den Sack zu. Für den KSV spielten: Boetselaars, J. Broeckmann, R. Broeckmann, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen, Verhoeven.

Mit sieben Punkten Vorsprung zum Tabellenachten ist der Kevelaerer SV weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Diesen Platz gilt es aber im kommenden Spiel gegen den SV Bedburg-Hau zu verteidigen. Am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr findet das Spiel im Berufskolleg Kleve, „Weißes Tor“, statt.