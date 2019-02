Kevelaerer Volleyballer erkämpfen Pflichtsieg

Die Volleyballer vom Kevelaerer SV durften am Wochenende jeweils auswärts antreten. Die erste Mannschaft bestritt dabei das Lokalderby gegen den SV Bedburg-Hau in der Verbandsliga. Es war eine sehenswerte Partie. Die von Moritz Müller, ehemaliger Spieler in der 2. Bundesliga, gecoachte Mannschaft vom SV Bedburg-Hau ließ sich den Unterschied in der Tabelle nicht anmerken – wobei der Tabellenneunte aus Bedburg sich mit einem Neuzugang auch verstärken konnte.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, aber der KSV lief immer einem kleinen Rückstand hinterher. Die Spieler vom SV Bedburg-Hau konnten diesen Vorsprung zum 1:0 ins Ziel retten. Die Sätze zwei und drei hatten nun ein ähnliches Drehbuch. Bis zur Mitte der Sätze war es ausgeglichen, aber jeweils ein kleiner Zwischenspurt der nun sehr kampfstarken Kevelaerer machte die Sätze zu einem klaren Erfolg für die Marienstädter. Im folgenden vierten Satz konnte der SV jedoch auf 22:19 davon ziehen. Aber danach gaben die Kevelaerer keinen Ball mehr verloren, und so drehte die Mannschaft den Satz noch und nahm die vollen drei Punkte mit nach Hause. Trainerin Heike Thyssen zeigte sich sichtlich erleichtert, war diese Aufgabe doch schwerer gewesen, als viele erwartet hatten.

Das Ergebnis im Detail: SV Bedburg-Hau – Kevelaerer SV 1:3 (25:22 19:25 19:25 24:26). Für den Kevelaerer SV spielten: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Verhoeven

In der Bezirksliga musste sich die zweite Mannschaft vom KSV dem Verberger TV II geschlagen geben. Das Spiel endete in den Sätzen mit 25:22 25:21 25:23 für den VTV. Gegen den Tabellendritten aus Verberg war für die Reserve vom KSV nicht viel zu holen. Eventuell auch bedingt dadurch, dass dem Team nur acht Spieler zur Verfügung standen, gingen immer wieder einfache Punkte an den Gegner. Positiv war zumindest die Stimmung auf dem Feld. Leider konnten sich die Spieler nicht selbst belohnen und unter dem Strich blieben die vollen drei Punkte in Verberg.

Für das Team vom Kevelaerer SV II spielten: Broeckmann, Eyll, Hünnekes, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters, Reuters.

Weiter geht’s für die Kevelaerer Volleyballer am Samstag, 9. Februar. Die erste Mannschaft empfängt zu Hause im Schulzentrum Hüls in der Zweifach-Halle um 15 Uhr den TVG Holsterhausen. Die erfahrene Mannschaft aus Holsterhausen führte die junge Kevelaerer Mannschaft im Hinspiel ein wenig vor, so dass die Trainerin hier eine Reaktion der Mannschaft erwartet. Die zweite Mannschaft tritt ebenfalls am Samstag um 16.15 Uhr gegen den 1. VBC Goch an, der bisher noch ohne Satz- und Punktgewinn ist. Gespielt wird im Berufskolleg Kleve „Weißes Tor“.