Kevelaerer Tennis-Damen steigen auf

Die Damen 50 vom Tennisverein Blau-Weiß Kevelaer 1976 e.V. haben in diesem Jahr nach spannenden Spielen und Hilfe zweier Neuzugänge (Mijam Floeth und Birgit Wefers) den Aufstieg in die Berzirksliga geschafft. Dort wollen sich die Sportlerinnen aus der Wallfahrtsstadt in der kommenden Saison nun weiter am Schläger behaupten.

Auf dem Foto: (vorne v.l.) Petra Rademacher, Christa Konings, Britta Roeloffs; (hinten v.l.) Suanne Weyers, Birgitt Peters, Birgit Wefers, Mijam Floeth, Heike Thyssen, Christiane Vosss, Maria Paulick; es fehlen Tanja Funcke und Conny Koervers.