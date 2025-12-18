Kevelaerer SV feiert zweiten Saisonsieg

Der Kevelaerer SV ist erfolgreich in die Verbandsliga gestartet. Im dritten Saisonspiel setzte sich der Aufsteiger im Heimspiel gegen den SV Rheinhausen 1913 II knapp mit 11:10 (4:1, 2:4, 4:3, 1:2) durch und feierte damit den zweiten Heimsieg der Saison. In der Tabelle liegt der KSV mit 6:3 Punkten auf Rang drei, hinter den bislang ungeschlagenen Teams aus Essen und Solingen/Wuppertal.

Nach dem Aufstieg im Sommer ist die Verbandsliga für Kevelaer Neuland. Angeführt wird das Team von Spielertrainer Louis Winkels, der nach Stationen in Köln – unter anderem in der 1. Bundesliga – vor zwei Jahren zu seinem Jugendverein zurückgekehrt ist. Im Umfeld der Mannschaft hat sich ebenfalls viel getan: Seit dieser Saison stellt der KSV erstmals eine zweite Mannschaft, die als Masters-Team gemeldet ist und die Nachwuchs- und Breitenarbeit im Verein ergänzt.

Sportlich gelang dem Team ein starker Start. Auf einen deutlichen 18:14-Heimsieg gegen Blau-Weiß Bochum II folgte auswärts eine klare Niederlage beim Favoriten Solingen/Wuppertal II (6:21). Gegen Rheinhausen zeigte Kevelaer nun die passende Reaktion und entschied ein ausgeglichenes Spiel mit viel Einsatz und Willen für sich.

Gegen Rheinhausen begann der KSV druckvoll und führte nach dem ersten Viertel 4:1. Nach einer Phase mit mehreren Unterzahlsituationen kamen die Gäste bis zur Halbzeit auf 6:5 heran. Im dritten Abschnitt fand Kevelaer wieder bessere Lösungen im Angriff. Treffer von Nicola Broekmeijer, Louis Winkels und Michael Pool sorgten für eine 10:7-Führung. Rheinhausen blieb jedoch bis zur Schlussminute gefährlich und verkürzte auf 11:10.

In einer intensiven Schlussphase verteidigte der Aufsteiger die knappe Führung entschlossen. Mit fünf Toren war Nicola Broekmeijer erfolgreichster Torschütze der Gastgeber, Louis Winkels steuerte vier Treffer bei.

Mit nun zwei Siegen aus drei Partien hat der Kevelaerer SV nun den Klassenerhalt früh als realistisches Ziel im Blick und gleichzeitig den Anschluss an die Spitzengruppe der Verbandsliga hergestellt.