Kevelaerer SV feiert Heimsieg gegen die Rhein-Sieg Volleys

Im zweiten Heimspiel der Saison am Samstag, 13.10.2024, trafen die Volleyball-Herren des Kevelaerer SV auf die „Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf“.

Nach zwei Niederlagen in Folge brannte das Team darauf, wieder einen Sieg einzufahren, auch wenn die Favoritenrolle aufgrund deren guten Abschneidens in der letzten Saison bei den Gästen lag.

Die gut gefüllte Halle mit einer dreistelligen Zuschauerzahl sorgte für eine stimmungsvolle Atmosphäre – die perfekte Kulisse für einen spannenden Volleyballabend.

Der erste Satz war hart umkämpft, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Doch es war der Kevelaerer SV, der die entscheidenden Punkte für sich verbuchen konnte und den Satz knapp mit 25:23 für sich entscheiden konnte.

Im zweiten Satz zeigten die Gastgeber sich von ihrer besten Seite: Mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen aus dem Hinterfeld durch Christian Neuendorf und den späteren MVP Mirko Novak, geriet der Gegner zunehmend unter Druck.

Der Satz ging mit 25:15 souverän an den KSV, was auch an den Problemen der jungen Gäste lag, sich im Angriff durchzusetzen.

Im dritten Satz erwischte der KSV einen schlechten Start und geriet schnell mit 1:6 in Rückstand. Trotz einer Auswechslung im Zuspiel gelang es der Mannschaft nicht mehr, das Blatt zu wenden, und die Gäste holten sich diesen Durchgang mit 25:20.

Im vierten Satz starteten die Gäste abermals mit einem Vorsprung. Der KSV kämpfte sich wieder heran und konnte zum Punktestand von 16:16 ausgleichen.

In Folge rissen die Kevelaerer Volleyballer das Spiel in einem entschlossenen Schlussspurt an sich und setzten sich schließlich mit 25:19 und somit einem 3:1 Sieg durch.

Besonders gut funktionierte an diesem Abend die Variabilität im Angriff, die den jungen Spielern der Gäste immer wieder Probleme bereitete.

Zudem hatte der KSV seine Annahmeprobleme, die in den letzten Spielen ein Thema waren, vollständig in den Griff bekommen.

Auch der Aufschlagdruck zahlte sich aus: Mit wenigen Fehlern und hohem Druck zwangen sie die Rhein-Sieg Volleys zu zahlreichen Fehlern.

Ein Highlight war der Regionalliga-Einstand von Joel Peter aus der 2. Mannschaft. Mit starken Aufschlägen und einer nahezu fehlerfreien Leistung trug er maßgeblich dazu bei, dass der KSV den vierten Satz und somit das Spiel für sich entscheiden konnte.

Für den KSV spielten: Nobbers, Broeckmann, Thyssen, Tönnißen, Verhoeven, Ophey, Novak, Kannenberg, Peter, Neuendorf und Moormann.

SG Weeze-Kevelaer

Ebenfalls ihr erstes Heimspiel bestritt die SG Weeze-Kevelaer in dem August-Janssen-Sportzentrum. Gegner war der bisher verlustpunktfreie TuS Waldniel.

Die Spielgemeinschaft tat sich schwer ins Spiel zu finden. Waldniel nutzte dies zu einer schnellen Führung. Auch die Auszeiten beim Stand von 3:7 und 11:21 konnten den Satzverlust nicht verhindern.

In der Annahme standen die Weezer und Kevelaerer Männer nicht stabil genug. Eine erhöhte Fehlerquote bei den Aufschlägen machten es dem TuS Waldniel auch im weiteren Verlauf einfach.

Mit 25:16 ging Satz1 an den TuS. Die Sätze 2 und 3 gehen so ebenfalls deutlich an Waldniel. Trotz dieser Niederlage konnte die von Heike Thyssen betreute Mannschaft auch ein paar Glanzpunkte setzen.

Im Angriff wussten insbesondere Anthony Mainik und Kilian Praest zu überzeugen. Zusammen mit Tom Borrenbergs war Kilian Praest auch im Block oftmals Endstation für den Waldnieler Angriff.

Trotz dieser Niederlage gehen die Spieler der SG weiter motiviert in die weitere Saison.

Für die SG standen auf dem Feld: Jahn, Lapschies, Willems, Saers, Tiemer, Mainik, Prast, Borrenbergs, Hiep und Holl.

Info

Ergebnisse im Detail:

Volleyball-Regionalliga Männer:

Kevelaerer SV – Rhein-Sieg Volleys 3:1 (25:23 25:15 20:25 25:19)

Volleyball-Bezirksliga Männer:

SG Weeze-Kevelaer – TuS Waldniel 0:3 (16:25 15:25 18:25)

Weiter geht es lediglich für die Herren der Regionalliga. Am Samstag, 19. Oktober reist der Kevelaerer SV zum FC Augustdorf. Anpfiff ist hier um 19 Uhr.