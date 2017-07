Kevelaerer stirbt bei Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß in Goch

Auf der Bundesstraße 67 zwischen den Einmündungen Gocher Grenzweg und Am Bössershof in Goch ist es am Montagmorgen gegen 5.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen getötet wurden.

Der 30-jährige Fahrer eines Audi A 8 aus Kevelaer war aus Fahrtrichtung Weeze kommend bei regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten und dort mit dem Renault Clio einer 55-jährigen Gocherin zusammengestoßen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeuge sehr schwer beschädigt und die Fahrer in den Autos eingeklemmt wurden. Die 55-Jährige verstarb noch im Fahrzeugwrack, der 30-jährige Kevelaerer kurz nach Bergung aus dem Audi im Rettungswagen. Feuerwehrkräfte bargen die Insassen aus den Pkw.

Hinweise auf Beteiligung weiterer Fahrzeuge gibt es nicht. Die B 67 war zwischen den oben genannten Einmündungen bis gegen 11 Uhr voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Kräfte des Bereitschaftsdienstes Opferschutz und Notfallseelsorger übernahmen die Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Goch unter der Rufnummer 02823-1080 in Verbindung zu setzen.