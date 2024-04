Die laufende Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist nicht die letzte Baummaßnahme im Rahmen der Kevelaerer Stadtkernerneuerung. Die Arbeit geht weiter: Als nächstes steht die Aufwertung der Twistedener Straße zwischen dem Sankt-Klara-Platz und dem Solegarten St. Jakob an. Das Ziel ist eine attraktive fußläufige Anbindung der Innenstadt an den Solegarten, wobei hauptsächlich Veränderungen an der nördlichen Straßenseite geplant sind. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung mit, in der gleichzeitig zu einer öffentlichen Bürgerversammlung eingeladen wird.

Ein beauftragtes Planungsbüro arbeite derzeit an der Entwurfsplanung. Die bisherigen Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert werden. Zu diesem Zweck lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu einer öffentlichen Bürgerversammlung ein:

Datum: 24. April 2024

Uhrzeit: 19 Uhr

Ort: Konzert- und Bühnenhaus, Bury St. Edmunds-Straße 5

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtkernerneuerung beinhaltet außerdem das Hof- und Fassadenprogramm, ein Förderprogramm für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, das die Herrichtung der straßenseitigen Hausfassade finanziell unterstützt. Der Bereich der Twistedener Straße wurde kürzlich in den Abgrenzungsbereich dieses Programms aufgenommen.

Weitere Informationen dazu finden Interessierte im Internet auf www.kevelaer.de.