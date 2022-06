Kevelaerer Stadtarchiv wird digital

Im Herbst vergangenen Jahres hat sich das Stadtarchiv der Wallfahrtsstadt Kevelaer um Mittel des Förderprogramms „WissensWandel Neustart Kultur“ beworben und den Zuschlag im Februar erhalten. Nach vielen Stunden der Vorbereitung und Sortierung des Foto-, Dia- und Negativ-Bestandes, kann nun dank der ersehnten Lieferung des Archiv-Scanners die Digitalisierung beginnen.

Das Projektziel ist die Erstellung von Digitalisaten des neu erschlossenen Fotothekbestandes. „Der Scanner ermöglicht uns, die sensiblen Fotos, Dias und Negative schonend zu digitalisieren, ohne dass das Original Schaden nimmt“, erklärt Janine Weigel M.A., Leiterin des Archivs. Das Stadtarchiv strebt einen umfangreichen digitalen Auftritt an und plant als ersten Schritt, den Onlinezugriff auf die Foto-/Bildbestände anzubieten. Parallel wird der Bestand in verschiedenen Formaten digital gesichert. Die Projektkosten in Höhe von 32.000 Euro werden zu 90 Prozent vom Förderprogramm übernommen.

„Wir freuen uns darauf, Stück für Stück unser Archiv der Öffentlichkeit auch online zugänglich zu machen oder eben auch fragiles Archivgut wieder durch Digitalisate für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen“, so Weigel. „Unsere Fotothek soll dabei nur der erste Schritt sein. Auch anderes Archivgut und Sammlungen, wie z.B. die Druckplatten von Karl Neuy sollen künftig digital präsentiert werden.“

Erste Online-Ergebnisse bald verfügbar

In den nächsten Wochen und Monaten werden die bereits kategorisierten Fotos, Dias und Negative digitalisiert, falls notwendig nachbearbeitet und verzeichnet, um die digitalen Ergebnisse im Anschluss online zu präsentieren.

Der Bestand des Kevelaerer Stadtarchivs darf natürlich auch weiter wachsen: Bürger*innen, die zu Hause noch Fotos, Erinnerungen und Anekdoten aus Kevelaer haben, können diese dem Stadtarchiv leihweise für die Digitalisierung zur Verfügung stellen.