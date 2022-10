Die Wallfahrtsstadt erhält einen Sportentwicklungsplan. Das Planungsbüro informierte online. Kevelaerer Sportangebot wird überarbeitet

Ein Sportentwicklungsplan soll zeigen, wie gut Kevelaers Sportangebot aufgebaut ist. Foto: Pixabay

Wer in Kevelaer so gar kein geeignetes Sportangebot für sich findet, der dürfte vermutlich recht wählerisch sein. Die Vereine und unterschiedlichen Einrichtungen in der Wallfahrtsstadt und den Ortschaften bieten so einiges an, um sich körperlich zu betätigen. Um das Angebot künftig noch besser an der Nachfrage ausrichten zu können und eine engere Vernetzung zu erzielen, hat die Stadt Kevelaer das Planungsbüro „beratungsPUNKTsport gmbH“ aus Bonn mit der Erstellung einer Sportentwickungsplanung beauftragt (das KB berichtete).

In der vergangenen Woche stellten Mitarbeitende des Büros im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Bevölkerung vor, wie eine solche Planung für Kevelaer aussehen soll. Rund 30 Teilnehmende aus der Bürgerschaft, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Vereinslandschaft sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler nahmen an der Präsentation teil.

„Nachhaltiges Ziel ist es, die Sportentwicklung in Kevelaer auf zukünftige Anforderungen auszurichten. Durch die frühzeitige Analyse können wir im Laufe des Projektes neben kommunalen Mitteln auch die passenden Förderprogramme für die jeweiligen Maßnahmen einsetzen“, erklärte Andreas Baers, stellvertretender Abteilungsleiter Schulen und Sport sowie Projektverantwortlicher bei der Stadtverwaltung, im Vorfeld der Veranstaltung.

Bevölkerung kann und soll sich beteiligen

„Ich freue mich tatsächlich, dass wir über 30 Teilnehmer haben“, richtete Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zu Beginn der Online-Präsentation einen Dank an alle Interessierten. Mit diesem Format wollte die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro die Bevölkerung frühzeitig ins Boot holen. Denn nicht nur aus Kevelaer weiß man, dass Bürgerinnen und Bürger bei Veränderungen und Planungsprozessen in der Stadt gerne mitreden und Wünsche, vor allem…