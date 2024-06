Kevelaerer Sommerhighlights

Mit dem Sommer kündigen sich einige unterhaltsame Veranstaltungen rund um die Ferien an. Mit der Ausstellung „KUNST NATÜRLICH“, „So klingt der Solegarten“, „Quiz im Löwen“, dem „KoBü-Flimmern“, dem „30. Heißluft-Ballon-Festival“, der „Atempause“ mit Open-Air-Kino, dem Stadtfest und der „Rotary Classic Car Rallye Kevelaer“ ist der Veranstaltungskalender mit einer abwechslungsreichen Vielfalt prall gefüllt. „Urlaub in der Heimat darf aufregender sein als ein paar Tage auf Balkonien. Bei diesen ausgewählten Highlights sollte für jeden etwas Passendes dabei sein“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Natürlich Kunst im Solegarten

Unter dem Motto „KUNST NATÜRLICH!“ stellt Nicole Peters, Künstlerin und Gewinnerin der Ausschreibung des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein (BKK Niederrhein), vom 21. Juni bis 7. Juli 2024 ihre Werke im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus (das KB berichtete). Die naturnahe Kunst entsteht zumeist zwischen Frühling und Herbst. In ihrem „gARTen Atelier Peters“ erforscht sie zudem das Gärtnern in Zeiten des Klimawandels und des Insektensterbens. Viele der gemalten Pflanzen und Insekten lassen sich auch im angrenzenden Solegarten St. Jakob entdecken. Die Eröffnung der Ausstellung am 21. Juni um 18 Uhr wird geleitet durch Paul Wans, Künstler und Vorsitzender des BBK Niederrhein.

Live-Musik rund um das Gradierwerk

Der vierte Geburtstag des Solegartens St. Jakob wird auch in diesem Jahr wieder mit dem Event „So klingt der Solegarten“ gebührend gefeiert (das KB berichtete). Am 22. Juni 2024 verwandelt sich der Solegarten von 18 bis 22 Uhr in eine Bühne für Musiker der „Rockschule Hamminkeln“ mit ihren akustischen Instrumenten. In der abendlichen Kulisse des Gradierwerks sind alle Besucher eingeladen, auf Picknickdecken oder Klappstühlen zu verweilen und den stimmungsvollen Klängen zu lauschen. „Old Butchery“ sorgt für das leibliche Wohl mit Handbroten und sommerlichen Salatbowls. Mit der „Cocktailambulanz“ können in der „Beach-Area“, dem dafür umgestalteten Volleyballfeld, kühle Getränke genossen werden.

Kinofieber im Konzert- und Bühnenhaus

Mit den Sommerferien startet am 10. Juli 2024 auch wieder das beliebte „KoBü-Flimmern“ für Klein und Groß. In den darauffolgenden sechs Wochen verwandeln sich jeden Mittwoch um 10.30 Uhr das Konzert- und Bühnenhaus oder das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte in einen Kinosaal mit Popcorn und Co. Die Filme handeln von unzertrennlichen Freundschaften, tierischen Abenteuern, großen Gefühlen und heldenhaften Taten auf vier Pfoten. Ein buntes Programm voller schöner Kinderfilme wartet auf alle Kevelaerer Kinobegeisterten.

Kinotickets mit Wundertüte sind für 5 Euro pro Person online unter www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information im Rathaus sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Sowohl Gruppen (ab 10 Personen) als auch Kinofans ab dem zweiten Besuch bezahlen nur 1 Euro pro Person für den Eintritt ohne Wundertüte. Die Filmtitel können per E-Mail an kultur@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 122-991 erfragt werden.

30 Ballone und ein Jahrmarkt zum Geburtstag

Einmal die Heimat von oben sehen? Das ist am 12. und 13. Juli 2024 möglich. Anlässlich des 30. Geburtstags des Heißluft-Ballon-Festivals (das KB berichtete) sind 30 Heißluftballone, außergewöhnliche Sonderformen und Modellballöner zu Gast in Kevelaer. Neben dem bekannten Ballon am Kran, dem Nachtglühen und den Hubschrauber-Rundflügen können sich die Besucher in diesem Jahr auf weitere Highlights freuen. Ein weitaus größerer Jahrmarkt und ein ausgedehntes sowie abwechslungsreiches gastronomisches Angebot laden an diesem Wochenende in den Solegarten St. Jakob ein.

„Wir freuen uns über das große Engagement einzelner Kevelaerer Vereine, die das Festival durch tolle Angebote besonders für Kinder mitgestalten“, sagt Alina Peters, Mitarbeiterin Kevelaer Marketing. Wer hoch hinaus möchte, sollte sich schnell noch ein Ticket sichern. Ein begehrter Ballonkorb-Platz kann direkt telefonisch bei „Wolkentaxi“ unter 02801 – 70877 gebucht werden. Tickets für einen Helikopter-Rundflug sind in der Tourist Information im Rathaus und vor Ort erhältlich.

Gemeinsam in Bewegung bleiben

Ein vielfältiges Programm rund um Gesundheit, Bewegung und Entspannung bietet die diesjährige „Atempause“ mit „Sport im Park“ vom 29. Juli bis 16. August 2024 im Schatten des Gradierwerks. Die Teilnehmer haben mit dem kostenfreien Kursangebot die Möglichkeit, neue Interessen zu entdecken und diese gemeinsam mit Gleichgesinnten in lockerer Umgebung unter freiem Himmel auszuprobieren. Alle Interessierten dürfen sich in diesem Jahr auf neue Kurse freuen, denn es darf geradelt, gelacht und getanzt werden. Und auch für Kinder hält das „KeveLama“ erstmalig ein besonderes Programm bereit.

Zum Abschluss der „Atempause“ findet am 16. August 2024 ab 20 Uhr das beliebte kostenfreie Open-Air-Kino im Solegarten St. Jakob statt.

Stadtfest von Bürgern für Bürger

Am 3. August 2024 lockt das beliebte Stadtfest vom Verein „Inside Kevelaer e.V.“ wieder in die Innenstadt. Auf dem Parkplatz vor dem Konzert- und Bühnenhaus können Besucher sich auf einen Trödelmarkt, buntes Bühnenprogramm mit Bands und Vereinen und eine schöne Zeit freuen. Die Veranstaltung wird seit Jahren von Bürgern für Bürger organisiert und schafft damit eine ganz besondere Stimmung in Kevelaer.

Weitere Highlights in Kevelaer

„Nicht nur die genannten Veranstaltungen prägen den Sommer in Kevelaer. Zahlreiche andere kleine und große Events finden rund um die Wallfahrtsstadt statt“, sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleiterin Events. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass die Auswahl an Events groß ist und es im Sommer sicher nicht langweilig wird. Details und weitere Informationen zu allen anstehenden Veranstaltungen sind online unter www.kevelaer-marketing.de zu finden.

Mit dem Sommer kündigen sich einige unterhaltsame Veranstaltungen rund um die Ferien an. Mit der Ausstellung „KUNST NATÜRLICH“, „So klingt der Solegarten“, „Quiz im Löwen“, dem „KoBü-Flimmern“, dem „30. Heißluft-Ballon-Festival“, der „Atempause“ mit Open-Air-Kino, dem Stadtfest und der „Rotary Classic Car Rallye Kevelaer“ ist der Veranstaltungskalender mit einer abwechslungsreichen Vielfalt prall gefüllt. „Urlaub in der Heimat darf aufregender sein als ein paar Tage auf Balkonien. Bei diesen ausgewählten Highlights sollte für jeden etwas Passendes dabei sein“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.