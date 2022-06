Vor einem Jahr wurde die Anlage neben dem Schulzentrum eröffnet und findet seitdem großen Anklang Kevelaerer Skatepark feiert Geburtstag

Den Kevelaerer Skatepark gibt‘s inzwischen seit einem Jahr. Die KSV-Abteilung „Lass rollen“ veranstaltet eine kleine Geburtstagsfeier. Foto: privat

Seit inzwischen einem Jahr rollen und fliegen die Boards in Kevelaer. Dürften Fans der Skater-Szene bis dahin eher weniger glückselig auf das Angebot in der Marienstadt geblickt haben, wurde 2021 ein wahrer Anziehungspunkt geschaffen. Nun feiert der Skatepark direkt neben dem Schulzentrum an der Hüls schon seinen ersten Geburtstag. Dazu gibt‘s am 2. Juli 2022 einen Skate-Contest, Musik und geselliges Beisammensein.

„Da haben wir im Leben nicht mit gerechnet“, resümiert Thomas Meyer, Mitbegründer der KSV-Abteilung „Lass rollen“, das vergangene Jahr. Die Resonanz zum Skatepark und zur neuen Vereinsabteilung sei überwältigend gewesen. Bereits zum ersten Probetraining im vergangenen Jahr seien über 50 Kinder und Jugendliche gekommen, um sich den Sport aus der Nähe anzuschauen.

Gut 100 Mitglieder zählt die KSV-Abteilung inzwischen – geschlechter- und alterstechnisch bunt gemischt, zur Freude von Meyer und seinem Gründerkollegen Stephan Osterkamp.

Richtige Idee, richtiger Zeitpunkt

„Nach meiner Erinnerung war Skateboarden noch nie so groß wie jetzt“, sagt Osterkamp. Die Gründung von „Lass rollen“ im vergangenen Jahr sei da also quasi der perfekte Zeitpunkt gewesen. „Ich glaube nicht, dass sic…