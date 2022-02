Kevelaerer schwer verletzt

Am Donnerstagabend (17.02.2022) kam es am Bahnhof am Brühlscher Weg in Geldern zu einer Auseinandersetzung bei der ein 44-jähriger Mann aus Kevelaer schwer verletzt wurde.

Gegen 21:40 Uhr hielten sich mehrere Personen am Bahnhof auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Streit zwischen dem 44-jährigen und drei bislang unbekannten jungen Männern. Im Laufe der Auseinandersetzung schlugen und traten die drei Männer auf den 44-Jährigen ein und schubsten ihn ins Gleisbett. Anschließend flüchteten die Täter mit einem blauen Opel in unbekannte Richtung.

Nach ersten Zeug*innenangaben soll es sich bei den Tätern um drei männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter soll eine auffällige rote Jacke getragen haben.

Zeug*innen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Kripo Geldern unter 02831 1250 zu kontaktieren.