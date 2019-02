Kevelaerer Schüler lernen soziales Engagement

„Taten wirken“, dieses Motto der youngcaritas-Initiative erlebten nun Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums.

Im Rahmen des Religionsunterrichts hatten sie sich über mehrere Wochen mit dem Thema „Soziales Engagement als Gewissensfrage“ beschäftigt und dazu Esther Siebers eingeladen, die als youngcaritas-Mitarbeiterin junge Menschen für soziales Engagement begeistert. Dabei beschäftigten sich die Schüler nicht nur theoretisch damit, wie gemeinnütziges Engagement das eigene Gewissen formt und zu einem respektvollen Miteinander beiträgt, sondern setzten auch selbst soziale Projekte um.

Vier Schülerinnen verkauften selbstgebackene Muffins und spendeten den Erlös an die Naturschutzorganisation WWF. Selbst kleinere Aufmerksamkeiten tragen zu einem solidarischen Miteinander bei. So backte eine Schülerin für ihre Oma Waffeln, damit sie diese zur Dialyse mitnehmen konnte. Andere Schüler entlasteten ihre Eltern, indem sie bewusst im Haushalt oder bei der Betreuung ihrer kleineren Geschwister mithalfen. Ein Schüler schippte Schnee für die halbe Nachbarschaft, ein anderer bot seine Hilfe bei Computer-Problemen an.

„Ich bin wirklich begeistert, dass sich alle Schüler außerhalb der Schulzeit eigene soziale Projekte überlegt und umgesetzt haben“, sagte Esther Siebers anschließend. „Die Schüler haben selbst die Erfahrung gemacht, dass sie schon mit Kleinigkeiten viel Gutes bewirken können.“ Dafür stehe die youngcaritas-Initiative, jungen Menschen, solche Erfahrungen zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu youngcaritas gibt es auch unter www.caritas-geldern/youngcaritas