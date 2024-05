Liesel Borman hielt das Amt seit 2005 Kevelaerer Schiedsfrau verabschiedet

/ von Franz Geib

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler verabschiedete Schiedsfrau Liesel Borman. Foto: FG

Sie kam vor 20 Jahren aus Wiesbaden an den Niederrhein und hat hier einfach das weitergeführt, was sie schon seit langem umtreibt: sich ehrenamtlich zu engagieren. Im Kevelaerer Rathaus wurde die langjährige Schiedsfrau Liesel Borman im Rahmen der Ratssitzung von Bürgermeister Dominik Pichler aus ihrem Amt verabschiedet.

Ganz wichtige Aufgabe

„Etwas ganz Besonderes“ nannte der Bürgermeister den kleinen Festakt und meinte sicherlich auch die zu Ehrende selbst. Diese hat sich, seit sie im Jahr 2004 an den Niederrhein zog, um ihrer Tochter nahe zu sein, freiwillig eingebracht, darunter unter anderem im Sozialverband VdK, im Seniorenbeirat (seit 2009) der Stadt Kevelaer und vor allem als Schiedsfrau (seit 2005), ein Ehrenamt das sie so lange wie kaum eine andere oder ein anderer ausübte, wie Dominik Pichler erinnerte: „Die Beilegung von lästigen Angelegenheiten wie Nachbarschaftsstreitigkeiten ist eine ganz wichtige Aufgabe.“ Und diese lag Liesel Borman offenbar sehr am Herzen, denn, so verriet der Bürgermeister, das Amt bekleidete die Kevelaererin bereits seit 1996.

Ehrungen gab es unter anderem auch deswegen zuhauf, wie die chronologische Zusammenfassung verriet: 2012 erhielt Liesel Borman, die im vergangenen Jahr den 80. Geburtstag feiern durfte, die Ehrenamtsnadel der Stadt Kevelaer, 2016 gar das Verdiens…