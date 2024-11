In der Innenstadt gibt es viele Plätze, die eine besondere Bedeutung haben. Die Namen dieser Plätze beziehen sich nicht selten auf eng mit Kevelaer verbundene Orte oder unvergessliche Persönlichkeiten. Doch welche Geschichten stecken dahinter, und wie kamen diese Namen eigentlich zustande?

Antworten auf diese Frage bekommen Interessierte beim geführten Stadtrundgang „Kevelaerer Plätze und ihre Namen“. Gemeinsam mit einem Gästeführer entdecken die Teilnehmenden vertraute Plätze aus einer neuen Perspektive und lernen auch die spannenden Geschichten kennen, die hinter der Namensgebung stecken. Treffpunkt für die Stadtführung am 9. November 2024 ist um 14 Uhr am Priesterhaus.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Web-Shop, in der Tourist Information oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenlos teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro.Info: www. kevelaer-marketing.de.