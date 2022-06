Kevelaerer Motorradfans fuhren für den guten Zweck

Die grünen Bänder flattern am Lenkrad der heißen Maschinen. „Tag der Hospizarbeit“ steht darauf zu lesen. „Für uns ist das eine Herzenssache“, sagt Arno Verheyen aus Kevelaer (Foto vorne Mitte). Zahlreiche Bikerinnen und Biker hatten sich am vergangenen Samstag vor der Gaststätte „Alt Derp“ versammelt, um am „Biker4Kids Motorradkorso“ teilzunehmen.

Für die Teilnahme am Korso spendeten die Teilnehmenden einen freiwilligen Beitrag zwischen fünf und zehn Euro pro Person. Pünktlich um 10.30 Uhr ließen die „Free Biker Niederrhein“ dann die Motoren aufheulen, um ihre Fahrt in Richtung Düsseldorf zu starten. Denn die Landeshauptstadt war das Ziel der Motorradfans. Hier nahmen sie mit weit über 2.000 weiteren Bikerinnen und Bikern an einem bunten Rahmenprogramm teil.

Der Erlös des 12. „Biker4Kids Motorradkorsos“ geht an die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Düsseldorf. „Ja, vielleicht wollen wir damit auch unser Image aufbessern, zeigen, dass wir nicht nur die harten Rocker in Lederkluft sind, sondern zugänglich für alle Generationen sind“, bekräftigte Arno Verheyen, schwang sich auf sein Motorrad und freute sich mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf eine Fahrt für die gute Sache.

Freya