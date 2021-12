Kevelaerer Marienbasilika ist geschlossen

Seit Dienstag, 7. Dezember 2021, sei und bis Samstag, 11. Dezember 2021, bleibe die Marienbasilika aufgrund einer Fernsehübertragung ganztägig geschlossen. Das teilte die Kevelaerer Wallfahrtsleitung in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen mit. „Die einzige Ausnahme: Das Hochamt am Hochfest Maria Empfängnis, 8. Dezember, wird um 10 Uhr in der Basilika gefeiert. Alle anderen Messfeiern werden im genannten Zeitraum in die Beichtkapelle verlegt. Am Samstag, 11. Dezember, entfallen die Familienmesse um 17 Uhr und die Vorabendmesse um 18.30 Uhr.

Am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, werden das Hochamt um 10 Uhr und die Gemeindemesse um 11.45 Uhr in der Basilika gefeiert. Allerdings wird der Abbau der Fernsehproduktion dann noch nicht vollständig beendet sein. Daher muss möglicherweise mit gewissen Einschränkungen in der Kirche gerechnet werden.

Die Andacht zum dritten Advent um 15 Uhr und die Abendmesse um 18.45 Uhr werden in der Beichtkapelle gefeiert. Auch das für 17 Uhr geplante Adventssingen der Knabenkantorei der Basilikamusik muss wegen der weiteren Abbauarbeiten in die Abendstunden verlegt werden. Beginn ist jetzt am Sonntag, 12. Dezember, um 20 Uhr in der Basilika. Die Leitung hat Regionalkantor Sebastian Piel, an der Orgel begleitet Basilikaorganist Elmar Lehnen.“

Live-Übertragung

Zur Einstimmung auf den dritten Adventssonntag überträgt das WDR Fernsehen das Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen live am Samstag, 11. Dezember, ab 20.15 Uhr. In der Marienbasilika stehen „stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und zu Herzen gehende Weihnachtslieder“ auf dem Programm.