Kevelaerer Männer-Gesang-Verein ehrt Jubilare

Zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Haus Scholten konnte der Vorsitzende Josef Lipka zu seiner Freude eine große Schar von Mitgliedern des KMGV mitsamt Begleitung begrüßen. Zu Beginn sang die Gesellschaft das Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Mit der Klavierbegleitung durch Monika Lucaszczek und unter dem Dirigat von Gerhard Löffler sang der Männerchor dann das Lied „Ich glaube“ von Udo Jürgens.

Es folgte das schon traditionelle Weckmannessen mit angeregter Unterhaltung. Mit dem Lied „Der kleine Trommlerjunge“ von Simeone, Onorati und Davis leitete der Chor über zur Jubilarehrung. Dazu waren Erwin Dietrich und Georg Bruckmann vom Sängerkreis Moers angereist, die Urkunden und Ehrennadeln überreichten.

Ein seltenes Jubiläum konnte Heinrich Schreiber feiern, der auf 70 Jahre Sangestätigkeit zurückblicken kann, die ihn bis nach New York brachte. Auf 60 Jahre Chorgesang hat es Johannes Jacobs gebracht. Gleich fünf Sangesbrüder wurden für 50 Jahre ausgezeichnet: Johannes Bruckmann, Heinz Gossens, Ludwig Hein, Heinz Ripkens und Willi van Well. Mit Helmut Peters, der 25 Jahre aktiv singt, schloss sich dann der Reigen. Nach einem Gruppenfoto und einer kurzen Pause trug Horst Schmitz eine besinnliche Geschichte zur Advent-und Weihnachtszeit vor. Das Christkind schaut von einer Wolke herab auf das geschäftige Treiben in Kevelaer. Weil die Menschen mit dem von ihm gebrachten Heil und dem Segen nicht zufrieden waren, hatten sie begonnen, sich Sachen zu schenken und vorzugeben, die Sachen würde das Christkind bringen. Mit der Zeit waren die Sachen immer wichtiger geworden. Also beschloss das Christkind zu streiken, stopfte sich ein Stück Wolke in die Ohren und legte sich zum Schlafen nieder. Diese Geschichte machte so manchen der Anwesenden nachdenklich, fand Zustimmung und erntete Beifall.

Zum Abschluss sangen alle das Lied „Macht hoch die Tür“ . Josef Lipka bedankte sich bei allen und wünschte noch eine schöne gemeinsame Zeit.