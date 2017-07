Kevelaerer LVR-Wohnverbünde feierten „die erste Inklusion“

Kaum ein Platz war frei bei dem Festakt in der Josef-Schotten-Schützenhalle, den die LVR-Wohnverbünde Lindenstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße miteinander organisiert hatten. „Das ist ein ganz, ganz großer Ehrentag für uns“, kam die Leiterin beider Einrichtungen, Anja Booltink, an diesem Nachmittags aus dem Strahlen nicht mehr heraus.



Kevelaer. Kaum ein Platz war frei bei dem Festakt in der Josef-Schotten-Schützenhalle, den die LVR-Wohnverbünde Lindenstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße miteinander organisiert hatten. „Das ist ein ganz, ganz großer Ehrentag für uns“, kam die Leiterin beider Einrichtungen, Anja Booltink, an diesem Nachmittags aus dem Strahlen nicht mehr heraus.

Anlässlich der Feierlichkeiten waren auch einige der Mitarbeiter und Verantwortlichen gekommen, die vor zwanzig Jahren die beiden HPH-Häuser mitbegründet hatten. „Was man heute Inklusion nennt, war damals der Schritt, Menschen mit geistiger Behinderung hier unterzubringen“, erinnerte sich Dietrich Buß als einer der Betreuer der ersten Stunde in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

Zuvor hatten die Behinderten auf dem Gelände der Kliniken in Bedburg-Hau gewohnt, dann wurden unter dem Stichwort „Dezentralisierung“ die Betroffenen in Wohngruppen aufgeteilt. „Die Stadtgesellschaft musste sich dara…

