Kevelaerer Leichtathletinnen liegen auf Kurs

Beim Blockmehrkampf in Duisburg konnten die Leichtathletinnen des Kevelaerer SV so viele Punkte sammeln, dass sie in der aktuellen Bestenliste-WJU16 den 1. Platz einnehmen.

In den Disziplinen 100 Meter, 80 Meter, Hürden, Speerwurf, Weit- und Hochsprung erkämpfte sich die Mannschaft um Roy Sip eine Gesamtpunktzahl von 11.326. Auf Einzelebene konnte Katja Lingen über die 80 Meter-Hürden eine Zeit von 11,93 Sekunden erzielen. Damit stellte sie den alten Kreisrekord ein und qualifizierte sich sowohl für die NRW Meisterschaften in Wesel wie auch für die Deutsche Jugendmeisterschaften in Bremen. Julia Baum übersprang die 1,57 Meter im Hochsprung und hat sich damit ebenfalls für die NRW Meisterschaften qualifiziert.

Bereits zuvor hatte sich Pauline Jockweg im ersten Siebenkampf dieser Saison für die Deutschen Jugenmeisterschaften qualifiziert. Besonders ihre Zeit beim Hürdenlauf über die vollen 100 Meter war mit 15,17 Sekunden eine Bestätigung für ihre gute Verfassung. Neue persönliche Bestleistungen in den Wurfdisziplinen Kugel (10,60 Meter ) und Speer (33,08 Meter) bilden eine solide Ausgangsposition für die kommenden Herausforderungen. Die gewohnt hervorragenden Leistungen in Sprint (12,97 Sekunden), Weitsprung (5,27 Meter) und 800 Meter (2:30), sodass herausragende 4.664 Punkte erzielt wurden.