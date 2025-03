Kevelaerer Leichtathleten in Xanten

Beim Hallensportfest in Xanten hatten sich die Kevelaerer Leichtathleten aus der Trainingsgruppe U10 einiges vorgenommen.

Die Jungen und Mädchen gingen im Dreikampf (Weitsprung, 30m Sprint und Medizinballsoßen) an den Start.

Die Kids legten sich mächtig ins Zeug. In den großen Vergleichsgruppen belegten Liyenne Pacco und Paul Welbers jeweils den 2. Platz in der Einzelwertung.

Carl Ricken wurde hinter Paul Dritter.

In den Mannschaftswertungen erkämpften sich die Jungs einen hervorragenden 1. Platz und die Mädchen erzielten einen tollen 3. Platz.

Im abschließenden Staffelrennen gaben die schnellsten Läufer der Mannschaften noch einmal alles.

Die Kevelaerer Jungen waren auch hier nicht zu schlagen und belegten den 1. Platz.

Die Mädchen mussten sich nur der Staffel aus Sonsbeck geschlagen geben und sprinteten auf den 2. Platz.