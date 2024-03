Kevelaerer Leichtathleten erfolgreich

Am vergangenen Wochenende, 9. und 10. März 2024, machten sich die Kevelaerer Leichtathleten auf den Weg zum Hallenmehrkampf nach Xanten und zum Crosslauf nach Sonsbeck.

In Xanten war Lena Brauers nicht zu schlagen. Sie gewann ihre Einzelwertung im Dreikampf in ihrer Altersklasse w9 und belegte in der Mannschaftswertung mit Ida Reuters, Lorena Welbers, Mila Spittmann, und Lia Verheyen ebenfalls den 1. Platz. Im abschließenden Staffellauf belegten die Mädchen mit knappem Rückstand den 2. Platz.

Johanna Frey belegte in der W8 im Dreikampf (Sprint, Wurf und Sprung) einen hervorragenden 2. Platz. Ida Reuter belegte in der w9 mit der drittbesten Tagesleistung ebenfalls einen Podiumsplatz.

Einen Tag später gingen die Mädchen beim Crosslauf in Sonsbeck an den Start. Es wurde eine ausgezeichnete Mannschaftsleistung erzielt und Lena Brauers erkämpfte sich in einem starken Schlussspurt den 3. Platz über die anspruchsvollen 900m.