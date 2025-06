Kevelaerer Kultursaison 2025/2026

Vorhang auf und Bühne frei für eine neue Spielzeit! Am 1. Juli 2025 startet der Vorverkauf für die Kultursaison 2025/2026. Das abwechslungsreiche Programm umfasst erneut ein breites Spektrum – von Theaterstücken über Puppenspiele und Kindertheater bis hin zu Konzerten und Showformaten.

Zahlreiche Aufführungen finden wie gewohnt im Konzert- und Bühnenhaus sowie im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte statt und laden zum Lachen, Staunen und Nachdenken ein.

„Wir freuen uns auf die neue Spielzeit und viele inspirierende Begegnungen. Das Programm ist erneut vielfältig, überraschend und hochaktuell“, betont Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur. Alina Peters, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings, freut sich: „Ob Klassiker, zeitgenössische Stoffe oder heitere Unterhaltung – auch in dieser Saison möchten wir unser Publikum berühren, begeistern und immer wieder aufs Neue überraschen.“

Theaterprogramm im Konzert- und Bühnenhaus

Fünf Theaterabende laden in der neuen Spielzeit zu spannenden, unterhaltsamen und vielseitigen Inszenierungen ein.

Den Auftakt macht am 30. September 2025 das „Berliner Kriminaltheater“ mit dem Agatha-Christie-Klassiker „Tod auf dem Nil“.

Am 29. Oktober 2025 folgt die bissige Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ – ein humorvoller Schlagabtausch über Schulalltag, Leistungsdruck und Prinzipien.

Nach der Winterpause bringt die „Burghofbühne Dinslaken“ am 22. Januar 2026 das Stück „Unsere Welt neu denken“ auf die Bühne.

Die Inklusionskomödie „Die Goldfische“ am 4. März 2026 überzeugt mit Tempo, Witz und sozialem Tiefgang.

Den Abschluss bildet am 23. April 2026 die Komödie „Der Vorname“, in der ein harmloses Familientreffen durch eine Namensfrage aus dem Ruder läuft – scharfzüngig, aktuell und unterhaltsam.

„Puppenspiel 18+“ im Forum der ÖBS

Im stimmungsvollen Ambiente „unterm Dach“ bietet das „Puppenspiel 18+“ auch in dieser Spielzeit außergewöhnliche Theaterabende für Erwachsene.

Den Auftakt macht am 26. September 2025 das „Hermannshoftheater“ mit „Deutschland. Ein Wintermärchen“ – eine poetisch-politische Reise mit Heinrich Heine durch das Deutschland des 19. Jahrhunderts.

Mit „Nix Perfekt“ folgt am 21. November 2025 ein humorvoller Blick auf unseren Optimierungswahn – inszeniert vom „Figurentheater Raphael Mürle“.

Am 13. März 2026 zeigt Marc Schnittger sein vierhändiges Kurzdramenprogramm „Handlungen“, das mit skurrilem Witz und Sinnlichkeit überrascht.

Den Abschluss bildet am 29. Mai 2026 das turbulente Stück „Schlimmes Ende“ – ein schräges Familienabenteuer rund um den jungen Eddie Dickens.

„Kultur für Kinder“

Auch für junge Zuschauer bietet die neue Spielzeit wieder zauberhafte und fantasievolle Produktionen.

Den Anfang macht am 16. November 2025 „Pettersson zeltet“. Mit „Tiere im Hotel“ am 17. Dezember 2025 folgt ein musikalisches Stück mit einem schrägen Kaninchen als Hotelpage und tierischen Gästen – ideal für Kindergartengruppen und Schulklassen.

Die Wartezeit auf die Bescherung wird am 24. Dezember 2025 mit dem beliebten Format „Wir warten auf’s Christkind“ verkürzt – ein kostenfreier Bastel- und Spielvormittag in der Öffentlichen Begegnungsstätte.

Der kleine Drache „Furzipups der Knatterdrache“ bringt am 22. Februar 2026 viel Witz und eine wichtige Botschaft auf die Bühne: Jeder ist besonders – auch wenn’s mal knattert.

Am 25. März 2026 schließt „Die drei ??? Kids – Der singende Geist“ das Kinderprogramm ab – ein spannender Detektivfall voller Rätsel und Geheimnisse.

Ein zusätzliches Highlight ist das KoBü-Flimmern. In den Schulferien gibt es jeden Mittwoch Kinderkino mit Popcorn, Getränk und Überraschung – echtes Filmvergnügen für nur 5 Euro.

Konzerte und Shows

Neben Theater und Kindertheater bietet die Reihe „Konzerte & Shows“ auch 2025/2026 musikalische und filmische Höhepunkte.

Den Auftakt bildet das beliebte Open-Air-Kino am 22. August 2025, das zum Abschluss der „Atempause“ im Solegarten St. Jakob stattfindet. Tickets werden nicht benötigt, da die Veranstaltung kostenfrei ist.

Am 31. Januar 2026 lädt Frau Höpker zum Mitsingkonzert in das Konzert- und Bühnenhaus ein. Ein musikalisches Erlebnis mit Kultstatus. Tickets sind ab dem 1. September zum Preis von 22 Euro erhältlich.

Die Reihe „SCALA Jazz Band & Friends“ begeistert an mehreren Abenden zwischen Oktober und März mit stilvoller Livemusik von Swing bis Latin – der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Genussvolle Einstimmung auf den Theaterabend

Für alle, die ihren Theaterabend genussvoll beginnen möchten, bietet Hausgastronom Marc Moors künftig ein passendes Angebot vor den jeweiligen Theateraufführungen an. Da nur ein begrenztes Kontingent an Tischplätzen zur Verfügung steht, sind die entsprechenden Tickets ab dem 1. Juli zeitgleich mit dem Vorverkaufsstart erhältlich.

Theater-Abonnenten können selbstverständlich auch einzeln ein Reservierungsticket erwerben, um sich unabhängig vom Eintrittskartenkauf einen Platz zu sichern. Das Reservierungsticket gilt ausschließlich für den kulinarischen Besuch vor Vorstellungsbeginn.

Eintrittskarten und -preise

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind ab dem 1. Juli 2025 im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.

Informationen und Buchung der Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de und per Telefon unter 02832 122-800.

Das Lametta-Abo ist ab dem 3. November 2025 verfügbar und umfasst die drei Theaterstücke, die nach Weihnachten aufgeführt werden.

Eintrittspreise

Theater

Abonnement: 40 – 65 Euro*

Einzelkarte: 9 – 16,50 Euro*

*je nach gewählter Platzkategorie

Puppenspiel 18+

Abonnement: 40 Euro

Einzelkarte: 12 Euro Vorverkauf, 15 Euro Abendkasse

Kultur für Kinder

Einzelkarte: 4 Euro