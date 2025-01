Kevelaerer Kulturprogramm 2025

Auch 2025 darf sich das Publikum in Kevelaer auf eine Vielzahl kultureller Erlebnisse freuen.

Vom packenden Theaterstück über inspirierende Konzerte bis hin zu faszinierenden Puppenspielen – im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Öffentlichen Begegnungsstätte erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das für jedes Alter und jede Vorliebe das passende Highlight bereithält.

Liebesgeschichte oder Komödie?

Als besonderer Auftakt erwartet die Besucher am Montag, 27. Januar 2025, die Tournee-Premiere des Theaterstücks „Wald“ im Konzert- und Bühnenhaus.

Am Dienstag, 11. März 2025, folgt die Komödie „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“.

Im zweiten Quartal des Jahres geht es am 9. April 2025 mit der zeitgenössischen Liebesgeschichte „Fettes Schwein“ weiter, bevor das Stück „Zweikampfhasen“ am Mittwoch, 14. Mai 2025, die Kultursaison 2024/2025 beendet und gleichzeitig zu einem spannungsgeladenen Abend einlädt.

Unvergessliche Abende im Forum

Auch die Reihe „Puppenspiel 18+“ hält 2025 noch zwei Puppentheater bereit. Den Anfang macht am Freitag, 21. März 2025, das bezaubernde Stück „Der kleine Prinz“. Die zeitlose Geschichte von einer französischen Schirmverkäuferin wird in einer bewegenden und zauberhaften Aufführung zum Leben erweckt.

Am Freitag, 16. Mai 2025, folgt mit Molières Klassiker „Der eingebildete Kranke“ eine brillante Komödie, die durch Witz und Charme die Zuschauer fesseln wird. Diese beiden Stücke versprechen unvergessliche Abende, die mit Humor, Tiefgang und einem Hauch Magie begeistern.

Kultur für Kinder

Auch für die jüngsten Besucher hält 2025 das Kevelaer Marketing unterhaltsame Stücke bereit.

Den Auftakt macht am Freitag, 24. Januar 2025, das Stück „Die Werkstatt der Schmetterlinge“, welches die Kinder in eine bunte, fantasievolle Welt entführt.

Weiter geht es am Sonntag, 13. April 2025, mit „Pettersson und Findus“, wo die kleinen Zuschauer die Abenteuer des liebenswerten alten Mannes und seines frechen Katers erleben können.

Darüber hinaus sorgt das „KoBü-Flimmern“ während der Ferien jeden Mittwoch für gemütliche Kino-Vormittage mit kinderfreundlichen Filmen. Ein Programm, das kleinen Entdeckern große Freude bereiten wird!

Eintrittskarten für die Theaterstücke sowie für die Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Weitere Informationen und Buchungen des „Lametta-Abonnements“ für die verbleibenden Theaterstücke können per E-Mail an kultur@kevelaer.de, telefonisch unter 02832 122-150 oder persönlich in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob unter Beachtung der Öffnungszeiten erfolgen.