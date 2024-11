Kevelaerer Krippenmarkt: Mehr als ein Markt

In Kevelaer, der Stadt der Marienwallfahrt, gehört der „Krippenmarkt“ seit Jahren fest zur Vorweihnachtszeit. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers erstreckt sich der Markt zwischen dem 29. November und 22. Dezember 2024 über den Kapellen- bis hin zum Luxemburger Platz und dem wettergeschützten Forum Pax Christi und bietet die Gelegenheit, Kunsthandwerk, Kulinarik und weihnachtliche Traditionen zu genießen.

Der „Kevelaerer Krippenmarkt“ ist bekannt für seine besondere Auswahl an Krippen, Krippenfiguren und kunstvoll gestaltetem Weihnachtsschmuck. Rund 40 Aussteller aus der Region und ganz Deutschland präsentieren hier ihre liebevoll handgefertigten Unikate.

Von klassischen Holzkrippen bis hin zu modernen Interpretationen – hier findet jeder das passende Stück für sein Weihnachtsfest. „Besonders stolz sind wir darauf, dass viele unserer Aussteller von Anfang an und seit Jahren dabei sind und ihr Ware auf unserem Markt anbieten“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Die malerische Kulisse der Kevelaerer Innenstadt, festlich geschmückte Stände und der Duft von Glühwein, Bratwürstchen und Crêpes – all das macht den „Kevelaerer Krippenmarkt“ zu einem besonderen Erlebnis.

Umrahmt von traditioneller Weihnachtsmusik entsteht eine Atmosphäre, die Familien, Freunde und Besucher aus allen Generationen begeistern soll. Dank der Sparkasse Rhein-Maas gibt es in diesem Jahr erstmalig einen beleuchteten Foto-Point in Form eines Engels, der sich für tolle Schnappschüsse und Erinnerungsfotos eignet.

Der „Krippenmarkt“ bietet nicht nur wunderschöne Waren, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag findet das von Karl Timmermann inszenierte Krippenspiel in der lebensgroßen Krippe im Forum Pax Christi statt.

Auf dem Kapellenplatz sorgen Musikgruppen für festliche Klänge und laden zum Mitsingen ein. Für die kleinen Besucher gibt es neben einer Kindereisenbahn auch ein Kinderkarussell.

In der Weihnachtswerkstatt können Briefe an das Christkind geschrieben und gebastelt werden. Dort werden täglich an den Wochenenden um 15 Uhr verschiedene Weihnachtsgeschichten von den Gästeführerinnen und Gästeführern der Wallfahrtsstadt vorgelesen.

Natürlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Lokale Gastronomen und Stände bieten herzhafte und süße Leckereien an, von klassischer Bratwurst über Reibekuchen bis hin zu Poffertjes. Wer es lieber warm und süß mag, kann sich auf heiße Schokolade, frisch gebackene Waffeln oder den traditionellen Glühwein freuen. Zahlreiche geschmückte Stehtische und Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit für eine kleine Auszeit und Gelegenheit für eine Stärkung.

Der „Kevelaerer Krippenmarkt“ ist mehr als nur ein Markt – er ist ein Fest für die Sinne und ein Ort der Begegnung. Das Kevelaer Marketing lädt Besucherinnen und Besucher ein, den Weihnachtszauber in vollen Zügen zu genießen.

Sie können bei einem Spaziergang durch die festlich beleuchteten und geschmückten Straßen die zahlreichen Geschäfte und Cafés in der Innenstadt entdecken, die mit besonderen Angeboten zur Weihnachtszeit locken.

Öffnungszeiten

29. November bis 22. Dezember 2024

Montag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr

Sonntag 11 bis 19 Uhr

Die Gastronomie hat immer eine Stunde länger geöffnet. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Weitere Informationen und Musikprogramm: www.kevelaer-marketing.de