Glanzvoller Weihnachtsmarkt am Niederrhein bis 21. Dezember 2025 Kevelaerer Krippenmarkt bleibt lebendig

/ von Geertje Wallasch

Abendmahlzeit Foto: gee

Das Krippenspiel und die Tiere in der großen Krippe im Forum Pax Christi sind neben über 40 Ständen im Forum und darum herum wieder das Highlight dieses vorweihnachtlichen Marktes.

Schon vor dem offiziellen Start des Krippenmarktes um 13 Uhr zeigte sich die Stadt sehr belebt. Selbst an den weniger besuchten Tagen wie Montag oder Dienstag wird der Markt besucht. Deshalb möchte das Kevelaer Marketing den Krippenmarkt nicht auf nur die Wochenenden zeitlich begrenzen.

Besonders auf dem Kapellenplatz und im Forum Pax Christi sind die Menschen unterwegs am Eröffnungstag, Freitag, 28. November. Zeitweise regnet es. Auch deshalb sind die Verantwortlichen Organisatoren froh, dass ein Teil des Krippenmarktes überdacht ist.

Nun ist auch wieder der Esel „Onkel“ Herrmann, wie er liebevoll genannt wird, da. Er hatte im vergangenen Jahr eine Pause gemacht. Und er hat Hermine mitgebracht, die im letzten Jahr das erste Mal auf dem Krippenmarkt war, da noch als Fohlen. Sie sind so interessiert und neugierig wie die Gäste vor der Krippe und lassen sich gerne streicheln.

Das verantwortliche Organisationsteam ist dankbar für die Ehrenamtlichen, die sich hier einbringen. Sonst seien diese Wochen hier …