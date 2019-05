Will man die kreativen Köpfe in unserer Stadt bewusst außen vorhalten? So könnte man es zumindest vermuten, wenn man sich die Unterlagen zum „Teilnahmewettbewerb für die Entwicklung eines neuen Markenauftritts für die Wallfahrtsstadt Kevelaer“ im öffentlichen Vergabeportal herunterlädt. Denn die darin enthaltenen Kriterien können Kevelaerer Kreative und Unternehmen kaum erfüllen.