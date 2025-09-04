Kevelaerer Kolpingsfamilie spendet

Die Sammlung nach dem Karfreitag-Kreuzweg und der Erlös aus der Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie Kevelaer ergaben in diesem Jahr insgesamt 500 Euro. Diesen Betrag übergaben die Vertreter der Kolpingsfamilie, Herbert Heister und Norbert Kascher, an die Initiative TENAS, vertreten durch Magret Lörcks und Meinulf Hagemeier.

Die Initiative TENAS (Tenas: amharisch/äthiopisch = Gesundheit) ist eine gemeinsame Aktion der Gemeinden St. Antonius Kevelaer und St. Quirinus Twisteden.

Sie hat sich das Ziel gesetzt, Schwester Dr. med. Rita Schiffer, Ordensfrau und leitende Ärztin des Hospitals von Attat, zu unterstützen. Attat liegt in der Provinz Gurage, eine der unglaublich armen Südprovinzen Äthiopiens.