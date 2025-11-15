Kevelaerer Ire mit zweiter Single

Nach dem Erfolg seiner Debütsingle hat Seán Feeny mit „Western Roads“, einem Folk-Pop-Song, der von der Reise seines Urgroßvaters in die Rocky Mountains inspiriert ist, seine zweite Single veröffentlicht. Der Singer-Songwriter, der sich derzeit in seiner Heimat Irland einen Namen macht, hat deutsche Wurzeln. Bis zu seinem 19. Lebensjahr lebte er in Kevelaer (das KB berichtete). Während seine erste Single eine Hommage an die Ehe seiner Eltern war, taucht Seán Feeny in „Western Roads“ noch tiefer in die Familiengeschichte ein und erzählt die Geschichte seines Urgroßvaters John McGrath, der in die Vereinigten Staaten nach Butte, Montana auswanderte, um Arbeit zu finden, bevor er schließlich in seine Heimat Annacloy, County Down, zurückkehrte.

„Ich war schon immer fasziniert davon, dass mein Urgroßvater nach Butte, Montana ging – einem Ort, der für seine irischen Einwanderer bekannt war. Aber was ich noch mehr schätze, ist, dass er zurückkam. Viele taten das nach einer so langen Reise nicht. Ich komme aus einer großen Familie, und viele von uns wären heute nicht hier, wenn er nicht heimgekehrt wäre“, sagt Seán Feeny.