Kevelaerer Herren im Kreispokalfinale

Unter der Woche, am 25.11.2025, fand das Halbfinalspiel zwischen dem Tabellenführer der Bezirksliga, dem SV Bedburg-Hau, und der Zweitvertretung des Kevelaerer SV in Bedburg-Hau statt. Der KSV II war dabei favorisiert, spielt diese doch eine Liga höher und auch dort im oberen Tabellendrittel. Allerdings standen Coach Peter Herbe nur 9 Spieler zur Verfügung.

Bedburg-Hau konnte das Spiel im ersten Satz offen gestalten. Kevelaer ließ oftmals die nötige Konsequenz vermissen und Peter Herbe musste, beim Stand von 9:13, eine Auszeit bemühen, um das Team wieder in die Spur zu bringen.

Anschließend konnte Dominik Booms die Marienstädter mit starken Aufschlägen an den SV heranführen. Auch die Blockleistungen wurden jetzt besser und der KSV ging in Führung und blieb dies auch bis zum 25:20. Jetzt konnte man den Klassenunterschied sehen und der KSV behielt auch im zweiten Satz mit 25:20 die Oberhand.

Bei Bedburg-Hau war die Luft nun raus und zu Beginn des dritten Satzes konnte Kevelaer direkt auf 14:2 davonziehen. Diesen Vorsprung ließ sich der KSV nicht mehr nehmen und gewann den Satz mit 25:15 und somit das Spiel mit 3:0. Für den KSV II geht es nun im Kreispokalfinale gegen die eigene dritte Mannschaft. Hier möchte man auch einen deutlichen Sieg erreichen und in den Bezirkspokal einziehen.

Für den KSV II spielten van Meegen, Janßen, Booms, Verhoeven, Herbe, Bückers, Eyll, Thönnes und Bergers.

Am Wochenende waren dann die jugendlichen Spieler und Spielerinnen gefordert. Beide Mannschaften, die männliche und weibliche U18, mussten dabei auswärts antreten. Die SG Kevelaer-Weeze spielte dabei gegen den TuS Lintfort und den TSV Viktoria Mülheim.

Gegen Lintfort starteten die Kevelaerer und Weezer Jungs gut und waren bis zum 11:9 immer in Führung. Dann konnte Lintfort das Spiel, mit einer Aufschlagsserie zum 17:12, drehen. Auch im weiteren Verlauf war die Annahme die Achillesferse. Satz eins ging mit 25:15 an den TuS Lintfort. In Satz zwei war Lintfort immer einen Tick besser und konnte direkt in Führung gehen. Auch zwei Auszeiten des Trainerduos Anthony Mainik und Sebastian Daniels brachten keine Wendug. Der TuS baute die Führung konsequent aus und gewann auch diesen Satz mit 25:21 und damit das Spiel mit 2:0.

Im zweiten Spiel gegen den TSV Viktoria Mülheim stand die Spielgemeinschaft auf verlorenem Posten. Mülheim war sehr angriffsstark und konnte beide Sätze souverän mit 25:10 und 25:12 gewinnen. Die SG Kevelaer-Weeze zeigte zwischendurch immer wieder gute Aktionen, war aber letztendlich chancenlos.

Für die Spielgemeinschaft standen Koppers, Rademacher, Kallus, Daniels, Benedens, Mevissen, Robbers, Koppers, und Groetschel auf dem Feld.

Auch die weibliche U18 musste zwei Niederlagen hinnehmen. In Duisburg trat man gegen den Rumelner TV und den TuS Baerl an. Trainer Peter Herbe standen dabei nur sieben der maximal zwölf möglichen Spielerinnen zur Verfügung. In beiden Spielen konnte der KSV dabei den ersten Satz offen gestalten und hatte durchaus Chancen auf einen Satzerfolg. Eigenfehler und eine wechselhafte Annahme machten dies aber zunichte.

Positiv waren aber zahlreiche, längere Ballwechsel, welche auch erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Letztendlich waren es die starken Aufschläge von Rumeln und Baerl, welche es den KSV-Spielerinnen, insbesondere in den zweiten Sätzen, schwer machte. So gewann der Rumelner TV mit 25:19 und 25:12, während der TuS Baerl mit 25:21 und 25:11 gewann. Beim KSV spielten Helisch, Zengin, Kopka, Dünnwald, Braunschweig, Goerlitz und Schmitz.

Am nächsten Wochenende besteht für die Fans wieder die Möglichkeit, die heimischen Volleyballer zu supporten. Sowohl die Damen, Samstag, 06.12. um 14 Uhr in der Sporthalle der Hubertus-Grundschule, als auch die erste Herrenmannschaft, Samstag, 06.12. um 18.30 Uhr in der Dreifachhalle, haben Heimspiele.

Ergebnisse

Kreispokal Männer – Halbfinale: SV Bedburg-Hau – Kevelaerer SV II 0:3 (20:25 20:25 15:25)

Bezirksliga mU18: TuS Lintfort – SG Kevelaer-Weeze 2:0 (25:15 25:21); SG Kevelaer-Weeze – TSV Viktoria Mülheim 0:2 (10:25 12:25)

Bezirksliga wU18: Rumelner TV – Kevelaerer SV 2:0 (25:19 25:12); Kevelaerer SV – TuS Baerl 0:2 (21:25 11:25)

Vorschau:

Regionalliga Männer: Sa, 06.12.2025, 18:30 Uhr, Kevelaerer SV – TV Hörde, Dreifach-Sporthalle Kevelaer

Landesliga Männer: So, 07.12.2025, 12:00 Uhr, ART Düsseldorf IV – Kevelaerer SV II, Georg-Büchner-Gymnasium in Düsseldorf

Bezirksliga Männer: Sa, 06.12.2025, 16:30 Uhr, Moerser SC IV – Kevelaerer SV III, Regenbogenschule in Kempen

Bezirksklasse Frauen: Sa, 06.12.2025, 14:00 Uhr, Kevelaerer SV – TuS Baerl II, Sporthalle Hubertus-Grundschule Kevelaer