Kevelaerer Golfer*innen kürten neuen Stadtmeister

Am vergangenen Samstag trafen sich die Golfer*innen aus Kevelaer, um bereits zum 14. Mal ihren Stadtmeister zu ermitteln. Das Turnier fand auf der Anlage des „Golf International“ in Moyland statt.

Der Kampf um den Titel gestaltete sich in diesem Jahr besonders spannend. Mehrere Spieler*innen gingen mit einer guten Chance auf den Titel ins Rennen. Letztendlich setzte sich Ciaran Donnelly mit 2 Punkten Vorsprung durch und wurde zum ersten Mal Stadtmeister. Die Organisatoren Roland Gendritzki und Jürgen Borghs überreichten dem glücklichen Sieger den Wanderpokal.

Bei den Sponsoren Galerie Kocken, Augenoptik Plümpe, BMW Fett & Wirtz sowie Café Vloet bedanken sich die Verantwortlichen herzlich: „Das Engagement der Sponsoren machte eine schöne Abendveranstaltung im Clubhaus des Golfclubs möglich.“ Mit einem Grillbuffet und dem ein oder anderen Kaltgetränk ließen die Golfer*innen den Tag gemeinsam ausklingen.

Seit 2018 auch Gäste zugelassen

Zur Teilnahme an den Kevelaerer Stadtmeisterschaften berechtigt sind alle Golfspieler*innen, die ihren privaten oder beruflichen Lebensmittelpunkt in Kevelaer haben, sowie Personen, die in Kevelaer geboren worden sind. Seit 2018 sind auch Gäste willkommen. Stadtmeister*in kann nur jemand werden, der die obigen Kriterien erfüllt.

Unter www.kevelaerer-charity-golf-cup.de können sich interessierte Golfer*innen bezüglich kommender Events bei den Veranstaltern melden.

Und das sind die Ergebnisse der diesjährigen Meisterschaft:

Bruttosieger und somit Stadtmeister von Kevelaer ist Ciaran Donnelly.

Netto Klasse A:

1. Klaus Heil

2. Jürgen Borghs

3. Roland Gendritzki

Netto Klasse B:

1. Brigitte Jochems

2. Christina Diehr

3. Stine Jacobs