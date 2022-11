Kevelaerer Gastronomie lockt mit leckerem Grünkohl

Ob traditionell oder ausgefallen – gleich sieben Kevelaerer Betriebe beteiligen sich an der Traditionsveranstaltung „Grünkohlwoche“ der „Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH“ in Zusammenarbeit mit der „DEHOGA Niederrhein“, die vom 18. bis 25. November 2022 in die Kreis Klever Gastronomie einlädt.

„Darauf sind wir stolz, spiegelt die Teilnahme doch das Interesse wider, Einheimischen wie Gästen des Niederrheins Traditionen genießerisch vorzustellen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

So bieten das „Café Nederkorn“, das Restaurant „Goldener Schwan“, das „Kevelaerer Kaffeehaus“ sowie „CurryQ“ den Grünkohl traditionell mit Mettwurst an. Das „Café Klatsche“ lockt mit winterlichem Grünkohl-Bacon-Flammkuchen, Quiche und Asia-Grünkohl und das Restaurant „Alt Derp“ kombiniert den Grünkohl mit Dry-Aged-Beef-Wurst aus eigener Herstellung.

Ein besonderes Wochenmarkt-Highlight bietet die „Landmetzgerei Helbig“ jeweils am Freitag, 18. und 25. November, von 8 bis 13 Uhr, auf dem Kevelaerer Wochenmarkt. Hier erhalten Grünkohl-Fans ebenfalls den Klassiker heiß und kalt „to go“ für ein leckeres Essen daheim.

„Gourmet-Liebhaber sollten sich also unbedingt in der Woche vom 18. bis 25. November Zeit für den ganz besonderen Gaumenschmaus nehmen“, rät Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die teilnehmenden Gastronomen freuen sich auf zahlreiche Besuche und nette Gespräche.