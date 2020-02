Kevelaerer Futsal-Mannschaft zeigt starke Leistungen

B-Junioren des KSV qualifizieren sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Hallenmeisterschaften des Westdeutschen-Fußballverbands

Begonnen hat für die Mannschaft des Kevelaerer SV alles am 19. Januar mit der Teilnahme an den Futsal-Kreismeisterschaften des Kreises Kleve/Geldern. Dort starteten die B-Junioren des Kevelaerer Sportvereins mit zwei Siegen furios in das Turnier. Mit einem Unentschieden gegen den SV Straelen wurden die Jungs Gruppenerster und konnten sich im Halbfinale gegen die JSG Kerken im Sechsmeterschießen durchsetzen. Im Finale trafen sie erneut auf einen tiefstehenden SV Straelen. Die Jungs des KSV bewiesen starke Nerven und schlugen die Straelener-Junioren mit 5:4 im Sechsmeterschießen. Mit dem Turniersieg qualifizierte sich die Truppe für die Futsal-Meisterschaft des Fußball-Verbands-Niederrhein.

Am 1. Februar war es dann soweit. In Langenfeld kamen insgesamt 16 Teams aus dem Fußball-Verband-Niederrhein zusammen. Beim ersten Spiel ließen sich die B-Junioren nach frühem Rückstand nicht aus der Bahn werfen und schlugen den Rumelner TV mit 3:1. Im zweiten Spiel konnte Rhenania Bottrop mit 1:0 besiegt werden. Im dritten und letzten Spiel der Gruppenphase traf man auf die Niederrheinligamannschaft des 1. FC Mönchengladbach. Das enge Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden und der KSV hatte sich als Gruppensieger für die K.O.-Runden qualifiziert. Im Viertelfinale stand es gegen Polizei SV Neuss nach der regulären Spielzeit 2:2 und einmal mehr zeigten die Kevelaerer Nervenstärke und zogen mit dem Endstand von 6:5 ins Halbfinale ein. Dann machte sich der dünn besetzte Kader bemerkbar: Fünf Leistungsträger vom KSV konnten beim Turnier nicht dabei sein. Im Halbfinale musste man sich dem SF Baumberg mit 1:2 geschlagen geben.

Gute Verteidigung und etwas Glück

Da sich die ersten drei Plätze für die Futsal-Meisterschaften des Westdeutschen-Fußballverbands qualifizieren würden, war das Team hochmotiviert im Spiel um Platz 3 – erneut gegen den Niederrheinligisten 1. FC Mönchengladbach. Mit einer guten Verteidigung und einer Portion Glück konnten die Gladbacher am Torerfolg gehindert werden und Oliver Berns gelang das entscheidende Tor zum 1:0 Sieg. Die B-Junioren waren auf dem dritten Platz gelandet und qualifizierten sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Futsal-Meisterschaften des Westdeutschen Fußballverbands.

Vier Talente des KSV werden nun zu einem Futsal-Lehrgang zur Sportschule-Wedau eingeladen, bei der für die U19-Futsal-Niederrheinauswahl gesichtet wird. Über das Wochenende des 15. und 16. März 2020 werden die B-Junioren in die Sportschule Hennef eingeladen. Über zwei Tage treten dort die erfolgreichsten Teams der drei Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen gegeneinander an.