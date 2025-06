Ab dem 7. Juni 2025 bietet der Fachdienst Gemeindecaritas des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer ein neues Gesprächsangebot auf dem Friedhof in Kevelaer an: die Kevelaerer Friedhofsgespräche.

Dieses offene und niedrigschwellige Format lädt dazu ein, ins Gespräch zu kommen oder einfach nur bei einer Tasse Kaffee gemeinsam zu verweilen – mitten im Alltag, mitten auf dem Friedhof.

Das Angebot findet zukünftig regelmäßig statt, jeweils am ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr sowie am dritten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist in der Nähe der Friedhofshalle auf dem Kevelaerer Friedhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Friedhofsgespräche bieten Menschen einen geschützten Raum, um über das zu sprechen, was sie bewegt – sei es Trauer, Erinnerungen, persönliche Fragen oder Gedanken über das Leben. Ehrenamtliche, die für diese Aufgabe qualifiziert und geschult wurden, stehen mit einem offenen Ohr und viel Einfühlungsvermögen zur Seite. Sie begegnen den Besucherinnen und Besuchern auf Augenhöhe, mit Respekt und Zeit – unabhängig von Alter, Herkunft oder religiösem Hintergrund.

„Es braucht oft gar nicht viel – ein kurzes Gespräch, ein freundlicher Blick oder ein stiller Moment können viel bewirken“, sagt Gudrun Blumenkemper vom Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze, die das Projekt koordiniert.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Gudrun Blumenkemper unter der Telefonnummer 02832 50342-10 oder per E-Mail an gudrun.blumenkemper@caritas-geldern.de.