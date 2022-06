Kevelaerer Freibad wird zum Kino

Am kommenden Montag, 27. Juni 2022, lädt der Bäderverein Kevelaer anlässlich seines 25-jährigen Bestehens gemeinsam mit „FilmSchauPlätze NRW“ zum Open-Air-Kino im Freibad an der Dondertstraße 25 in Kevelaer ein. Neben dem Kino-Erlebnis unter freiem Himmel erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm.

Bis 18.45 Uhr sind die Schwimmbecken für die Badegäste geöffnet, bevor um 19 Uhr dann der KSV Wasserball gegen Spio Venray spielt. Im Anschluss gibt es Musik von Levin Ripkens und Ciara Ehren. Ab 21 Uhr wird dann der Kinofilm „Ein Becken voller Männer“ gezeigt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Der Freibad-Kiosk bleibt auch während der Veranstaltung geöffnet und versorgt die Anwesenden mit Pommes und Snacks. Für kühle Getränke sorgt Thomas Molderings vom Kevelaerer Brauhaus „Kävelse Lüj“. Lediglich eine Sitzgelegenheit wie eine Picknickdecke oder einen Campingstuhl müssen die Kinofans selbst mitbringen.

Das Projekt der „FilmSchauPlätze“ findet in Zusammenarbeit mit der Film- und Medienstiftung NRW statt und zeigt besondere Filme an besonderen Orten. Die Kosten werden zwischen der Einrichtung vor Ort und der Film- und Medienstiftung NRW aufgeteilt – so wird das Konzept des freien Eintritts möglich. Das Kevelaerer Freibad ist in diesem Jahr zum ersten Mal Veranstaltungsort und wird dabei von der Sparkasse Rhein-Maas unterstützt.